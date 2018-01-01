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    Україна повинна використовувати європейський досвід RAB-регулювання - експерт

    RAB-регулювання працює в 70% європейських країн
    При впровадженні RAB-тарифів Україна повинна уважно вивчити досвід європейських країн і використовувати його, а не намагатися винаходити власний шлях реформування. Таку думку висловив в ефірі «Свободи слова» на ICTV журналіст, енергетичний експерт Олег Гавриш. «Україна багато років намагалася знайти власний шлях, то стояла однією
    • Сьогодні, 16:24
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    RAB-регулювання працює в 70% європейських країн

    При впровадженні RAB-тарифів Україна повинна уважно вивчити досвід європейських країн і використовувати його, а не намагатися винаходити власний шлях реформування. Таку думку висловив в ефірі «Свободи слова» на ICTV журналіст, енергетичний експерт Олег Гавриш.

    «Україна багато років намагалася знайти власний шлях, то стояла однією ногою в Росії, іншій - Європі. Існує певна система, як працюють ринки електроенергії в Європі, - наприклад, взяти норвезьку модель, британську, і просто до неї йти. Та ж ситуація з RAB-тарифами», - сказав Гавриш.

    Таку ж практику, на його думку, потрібно застосовувати і в найбільш дискусійному питанні - методикою визначення ставок RAB-регулювання.

    «Треба уважно вивчити, чи є там поділ на нову і стару базу активів. Якщо немає - діяти відповідним чином. Якщо є - теж відповідним чином. Тому що щоразу вигадуючи якийсь особливий шлях для України, ми тупцюємо на місці, ми нікуди не йдемо», - сказав Гавриш.

    У той же час політолог Кирило Сазонов в ефірі передачі зауважив, що RAB-регулювання працює в 70% європейських країн.

    «Це інвестиції в енергосистему. І повірте людині, яка відпрацювала майже 20 років інженером в релейному захисті та автоматиці. Я об'їздив весь Крим, об'їздив всю Україну і був на Хмельницькій, і був у Чорнобилі. Повірте, мережі зношені настільки, що або ми будемо вкладати в них гроші, або через десять років ви будете сидіти без світла, тому що мережі просто впадуть. Немає інших шляхів», - резюмував Сазонов.

    Стимулююче регулювання - це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3,5 або 8 років). Цей метод направлений на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури мереж, що передають енергоносії (електроенергія, теплова енергія та ін.), і стимулювання ефективності витрат розподільних (постачають) компаній.

    До слова, словацький експерт Карел Хірман вважає, що без модернізації електромереж українці залишаться без електроенергії.

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