Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету
Україна візьме два кредити – на три роки під 5,15% річних та п’ять років під 5,85% річних
Кабінет міністрів схвалив залучення у 2021 році кредитів на 250 млн євро від Cargill Financial Services International, Inc. Про це свідчить постанова №1159, опублікована на Урядовому порталі.
«Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2021 році шляхом залучення кредитів на загальну суму, що не перевищує €250 млн та надається відповідно до кредитних договорів між Україною та Cargill Financial Services International, Inc., в межах, передбачених законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», – йдеться в документі.
У постанові ідеться, що Україна візьме два кредити – на три роки під 5,15% річних та п’ять років під 5,85% річних. Відсотки сплачуватимуться щокварталу.
Cargill – американська компанія, яка виробляє та продає зернові та олійні культури, переробляє насіння соняшника та сої, виготовляє корми для тварин. В Україні вона представлена однойменним підприємством, яке має олієпереробний завод у Каховці, комбікормовий завод у Львівській області та два елеватори в Куцівці та Брагинівці.
До слова, наа початку листопада Держбюджет-2022 пройшов перше читання у Раді.
Документом перерозподіляються деякі видатки держбюджету. Крім того, доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд гривень за рахунок імпортного ПДВ.
Кабміну рекомендується розглянути можливість збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного виконання доходів державного бюджету у 2021 році, прогнозного зростання економіки.