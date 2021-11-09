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    Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету

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    Cargill надасть кредит Україн - Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету
    Cargill надасть кредит Україн
    фото з відкритих джерел

    Україна візьме два кредити – на три роки під 5,15% річних та п’ять років під 5,85% річних

    Кабінет міністрів схвалив залучення у 2021 році кредитів на 250 млн євро від Cargill Financial Services International, Inc. Про це свідчить постанова №1159, опублікована на Урядовому порталі.

    «Державні зовнішні запозичення здійснюються у 2021 році шляхом залучення кредитів на загальну суму, що не перевищує €250 млн та надається відповідно до кредитних договорів між Україною та Cargill Financial Services International, Inc., в межах, передбачених законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», – йдеться в документі.

    У постанові ідеться, що Україна візьме два кредити – на три роки під 5,15% річних та п’ять років під 5,85% річних. Відсотки сплачуватимуться щокварталу.

    Cargill – американська компанія, яка виробляє та продає зернові та олійні культури, переробляє насіння соняшника та сої, виготовляє корми для тварин. В Україні вона представлена однойменним підприємством, яке має олієпереробний завод у Каховці, комбікормовий завод у Львівській області та два елеватори в Куцівці та Брагинівці.

    До слова, наа початку листопада Держбюджет-2022 пройшов перше читання у Раді.

    Документом перерозподіляються деякі видатки держбюджету. Крім того, доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд гривень за рахунок імпортного ПДВ.

    Графіка: rbc.ua
    Графіка: rbc.ua

    Кабміну рекомендується розглянути можливість збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного виконання доходів державного бюджету у 2021 році, прогнозного зростання економіки.

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    Теги: США кредит бюджет гроші Держбюджет ПДВ Україна
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    Україна позичить у американської компанії €250 млн для поповнення держбюджету