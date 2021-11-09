Держканал «Дом» витрачає 16 млн грн на купівлю телесеріалу

нинішньої матеріально-технічної бази не достатньо для власного виробництва розважальних телепроєктів, фільмів та серіалів.

Замовник визнав: його нинішньої матеріально-технічної бази не достатньо для власного виробництва розважальних телепроєктів, фільмів та серіалів.

Фірма-переможець виробить 16 серій хронометражем 45 хвилин

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та UATV) виявило готовність придбати телевізійний серіал за 16,02 млн грн. Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Замовник за допомогою переговорної процедури обрав переможцем київське ТОВ «Стар Медіа». Останнє повідомило, що має власний виробничий комплекс і зняло ряд фільмів і серіалів: «Анна Герман», «Життя та пригоди Мішки Япончика», «Шулер», «Східні солодощі», «Специ», «Закохані жінки», «Припутні» та інші.

Отже, фірма «Стар Медіа» виготовить на замовлення телеканалу «Дом» серіал «Приватна практика» на медичну тематику. Всього буде 16 серій хронометражем 45 хвилин кожна серія.

Мультимедійна платформа іномовлення додала, що наразі має гостру нестачу розважальних телепроєктів, фільмів та серіалів. Натомість її нинішньої матеріально-технічної бази не достатньо для власного виробництва розважальних телепроєктів, фільмів та серіалів.

Кінцевий термін здачі серіалу – 31 грудня цього року.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Стар Медіа» створено у січні 2006 року. Засновником і генеральним продюсером є киянин Владислав Ряшин. Розмір статутного капіталу підприємства становить 31 млн грн.

Як повідомляв «Главком», на початку жовтня Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» замовило у ТОВ «Телевізійна виробнича компанія «Пілот Продакшн» виробництво програми «Україна з першого погляду» на суму 33,9 млн грн.

Це буде тревел-шоу, в якому іноземці вперше ступили на українську землю, подорожують різними регіонами, пробують страви України на смак і порівнюють зі своєю країною. Кожні три-чотири програми учасник-іноземець змінюється на представника іншої країни. Возитимуть іноземного туриста не лише обласними центрами, а й віддаленими куточками України.