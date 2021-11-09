Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону

Тим часом Офіс Зеленського заперечує скупчення російських військ на кордоні

Росія перекидає все більше танків до українських кордонів. На Заході занепокоєні через нарощування російських військових сил поблизу України, повідомляє Bloomberg.

Згідно з аналітичним звітом лондонської компанії Janes, батальйон основних бойових танків Т-80У був розгорнутий на залізничній станції у Воронезькій області, згідно з кадрами з соціальних мереж від 7 листопада. Вочевидь, танки вирушають на полігон Погоново – він знаходиться у 250 км від кордону з Україною.

Оборонно-розвідувальна компанія Janes ідентифікувала перекидання танків і самохідної артилерії однієї і тієї ж російської дивізії в Брянську та Курську області на північному кордоні України 28–29 жовтня.

За даними компанії, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, поточне розгортання російських військ має прихований характер – часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами. Ці дії, схоже, спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози, вважають у компанії.

Напередодні речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Упродовж декількох останніх тижнів Росія знову почала стягувати свої війська та техніку до кордонів з Україною. Переміщення військ РФ на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликало занепокоєння у США та ЄС.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про ймовірну концентрацію російських військ на кордоні з Україною.