МЗС відреагував на виключення України із «зеленого списку» Євросоюзу

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження для жителів «червоних» країн

Сьогодні Україну офіційно виключили із списку «зелених зон» для подорожей у ЄС через погіршення епідситуації в нашій країні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже дав доручення усім дипломатичним представництвам у Євросоюзі працювати над тим, аби кордони для наших туристів не закривалися, повідомляє пресслужба відомства.

«МЗС України активно працює над тим, щоб, навіть попри виключення нашої держави із «зеленого списку», українці могли здійснювати поїздки до країн ЄС. Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими», – йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві нагадали, що відповідна постанова не означає тотального закриття кордонів для українців, позаяк країни-члени ЄС самостійно прийматимуть рішення. Проте МЗС закликало громадян, які вирішили мандрувати Європою, перевіряли обмеження у кожній країні окремо.

Зазначимо, що 9 листопада перша країна ЄС закрила кордони для туристів з «червоної» України. Бельгія не пускатиме навіть вакцинованих українців.

Вранці 9 листопада стало відомо, що ЄС офіційно виключив Україну із «зеленого списку» для подорожей.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Раніше у МЗС розповіли, що чекає на українців після виключення із «зеленого списку» ЄС.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс і надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Також оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.