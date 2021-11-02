Держбюджет-2022 пройшов перше читання у Раді: головні показники

Тепер головний фінансовий документ країни повертається в Кабінет Міністрів для доопрацювання до другого читання

Розгляд держбюджету депутати почали ще 20 жовтня, тобто минулого пленарного тижня

Верховна Рада ухвалила постанову №6000-П «Про висновки та пропозиції до проєкту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік». Таким чином проєкт закону про Держбюджет на 2022 рік вважається ухваленим у першому читанні.

Відповідне рішення сьогодні підтримали 273 народних депутатів.

Розгляд депутати почали ще 20 жовтня, тобто минулого пленарного тижня. Тепер документ повертається в Кабінет Міністрів для доопрацювання до другого читання.

Згідно з постановою, Кабінет міністрів повинен підготувати проєкт закону про державний бюджет України на 2022 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків та подати його на розгляд Ради у двотижневий строк.

Документом перерозподіляються деякі видатки держбюджету. Крім того, доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд гривень за рахунок імпортного ПДВ.

Графіка: rbc.ua

Кабміну рекомендується розглянути можливість збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 2022 рік з урахуванням очікуваного виконання доходів державного бюджету у 2021 році, прогнозного зростання економіки.

Крім того, Кабмін зазвичай самостійно змінює показники до другого читання та перерозподіляє витрати.

Відповідно до регламенту, проєкт закону про державний бюджет України на наступний рік розглядається за процедурою трьох читань. Після представлення народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проєкту не пізніше 1 жовтня. Верховна Рада розглядає проєкт закону про держбюджет у першому читанні не пізніше 20 жовтня. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада. Остаточно закон про державний бюджет України приймається Верховною радою до 1 грудня.

Щодо ключових макропоказників держбюджету, вони залишилися на рівні, затвердженому бюджетною декларацією. А саме, номінальний ВВП прогнозується обсягом 5,39 трлн грн, а зростання реального – на 3,8%. Середній курс гривні до долара очікується у 28,6 – 28,7 грн за долар.

Середня заробітна плата становитиме близько 15 258 грн, рівень безробіття – 8,5%. На наступний рік заплановано підвищення мінімалки з жовтня 2022 року до 6700 грн з 6500 грн на початку.

Видатки держбюджету наступного року зростуть на 7,2% та становитимуть 7,2%.

Верховна Рада прийняла до розгляду законопроєкт «Про державний бюджет на 2022 рік» 21 вересня.

Зазначимо, що до прийняття документу у першому читанні перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що із понад трьох тисяч поправок нардепи врахували лише декілька.

Нагадаємо, що комітет рекомендував Раді прийняти бюджет-2022 у першому читанні.