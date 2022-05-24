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    Економіка та фінанси

    Україна приєднається до роумінгового простору ЄС

    Геополітична карта Європи та світу змінилася після розв'язаної Росією війни - Україна приєднається до роумінгового простору ЄС
    Геополітична карта Європи та світу змінилася після розв'язаної Росією війни
    фото з відкритих джерел

    Вступ України в ЄС – це ключова геополітична мета на найближчі роки

    Україна скоро приєднається до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

    Роумінг дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Єдина зона платежів дозволить робити перекази у євро без жодних комісій. Приєднання до неї України може відбутися вже влітку.

    «Ми активно впроваджуємо європейські правила фактично в кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин. Вступ України в ЄС – це наша ключова геополітична мета на найближчі роки. Для цього нам не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само як вони розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв'язаної Росією війни», – зазначає голова уряду.

    Нагадаємо, що мобільний оператор «Київстар» заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми «домашніми» тарифами у 16 країнах.
    Теги: ЄС росія окупанти війна мобільні оператори Україна окупація Київстар #stoprussia
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    Україна приєднається до роумінгового простору ЄС