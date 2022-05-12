Пільговий роумінг для біженців. «Київстар» збільшив список країн

Мобільний оператор додав у список Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію

Мобільний оператор «Київстар» заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми «домашніми» тарифами у 16 країнах.

Компанія повідомляє, що до дев’яти країн ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія), де вже понад місяць абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, «Київстар» додає ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.

«Крім того, «Київстар» збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не тільки в тарифах «Твій» та «Все разом», а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням», – додають у пресслужбі.

«У колаборації з іноземними партнерами ми змогли суттєво змінити умови міжнародного роумінгу. Завдяки цьому понад 80% наших клієнтів можуть користуватися дзвінками та інтернетом за кордоном просто оплачуючи свій тариф. Це не лише дешевше та зручніше для них, але й дуже важливо для українського телекому.

Чим більше клієнтів за кордоном будуть оплачувати свій тариф та користуватися послуги Київстар, тим більше ми зможемо інвестувати у відновлення інфраструктури в Україні та в підтримку клієнтів в районах з бойовими діями», – заявив керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар Олександр Галушко.

На початку квітня ЄС запровадив безкоштовний роумінг для українських біженців.