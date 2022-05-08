Україна чекає від Німеччини зброю, санкції та європейську перспективу – Шмигаль

Денис Шмигаль під час зустрічі 8 травня в Києві з Президентом Бундестагу ФРН Бербель Бас

Київ розраховує, що Берлін допоможе розблокувати українські морські порти

Для України стратегічно важливі чотири напрямки співпраці з Федеративною Республікою Німеччини: це зброя, санкції, фінанси та європейська перспектива. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі 8 травня в Києві з Президентом Бундестагу ФРН Бербель Бас.

Денис Шмигаль привітав рішення Бундестагу про надання Україні важкої зброї. За його словами, саме такий вид озброєння може допомогти нашій країні в захисті українських та європейських кордонів.

«Ми сподіваємося, що Німеччина як один із найбільших експортерів зброї може оперативно допомогти й розв’язати питання надання Україні достатньої кількості якісної зброї», — сказав Прем’єр-міністр.

Глава українського Уряду подякував за підтримку європейської інтеграції України в Парламенті Німеччини. Він висловив сподівання, що статус кандидата на членство в ЄС буде наданий Україні вже найближчим часом.

Денис Шмигаль і Бербель Бас також обговорили проблеми українського експорту сільгосппродукції. Прем’єр-міністр України звернувся до Німеччини із закликом допомогти у створенні тиску на Росію для розблокування морських портів і повернення нашій країні можливості експортувати майже 90 млн тонн зерна, олії, кукурудзи для європейських, африканських та азійських країн.

«Війна сьогодні не лише в Україні. Гібридними методами Росія також веде війну у Європі. Енергетична криза, яку вона розпочала минулого року, міграційна криза, яку вона хотіла спричинити звірствами й убивствами цивільних людей в Україні, харчова криза, яку вона зараз спричиняє блокуванням наших портів та знищенням сховищ зерна», — зауважив очільник Уряду України.

Під час зустрічі Денис Шмигаль розповів про План відновлення України, над яким зараз працює держава і який передбачає участь усіх наших партнерів.

«Німеччину та німецькі підприємства ми також дуже чекаємо в Україні для відновлення. Ми формуємо план за регіональним принципом: кожен регіон, кожне місто може обрати собі для відновлення українську область або українське місто. Ми хочемо не просто відбудувати зруйноване. Ми хочемо змінити нашу країну, реалізувати всі реформи й бути однією з найпривабливіших країн для життя на європейському континенті», — наголосив Прем’єр-міністр.

Президент Бундестагу Бербель Бас зі свого боку відзначила, що її візит у Київ — це знак солідарності Німеччини з Україною та українським народом у цій боротьбі. Вона запевнила, що Німеччина твердо стоїть на боці України та підтримує всіма силами вступ України до ЄС.

Бербель Бас також повідомила, що Німеччина форсує процес відмови від російської нафти й газу та хоче посилити санкції, щоб показати Росії свою готовність іти на такі кроки, аби підтримати Україну.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва 8 травня. Вона візьме участь у пам'ятних заходах, присвячених закінченню Другої світової війни в Європі.

Раніше президент Володимир Зеленський запросив у цей день відвідати Україну президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.