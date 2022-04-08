ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців

Заяву підписали 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України

Мобільні оператори ЄС та України підписали заяву щодо забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Комісія і Європарламент посприяли цій спільній заяві та вітають її підписання 27 операторами (з перспективою подальшого збільшення числа підписантів), в тому числі кількома загальноєвропейськими групами й асоціацією, що представляє низку віртуальних операторів стільникового зв'язку (MVNO Europe). Спільна заява має на меті закласти стабільнішу основу, щоб допомогти переміщеним українцям в Європі залишатися на зв'язку з рідними та друзями вдома», – йдеться в повідомленні.

У ЄК додали, що телеком-оператори безплатно роздали мільйони SIM-карток біженцям з України. Багатьом біженцям, що використовують такі SIM-картки, також вдалося скористатися можливістю здійснення міжнародних дзвінків в Україну без оплати.

Декларація від сьогодні відкрита для всіх операторів зв'язку, які бажають підписати її будь-коли. Вона буде застосовуватися протягом трьох місяців, а потім буде переглянута з урахуванням швидко мінливої ситуації, гуманітарних цілей і того, чи будуть доцільними інші довгострокові заходи з боку державних органів та/або промисловості.

Нагадаємо, Skype зробив безкоштовними дзвінки на українські номери. Тим часом, оператори зв’язку РФ вже за пів року зіштовхнуться з дефіцитом обладнання через санкції і влітку в їхній роботі можуть початися збої