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    Україна стимулюватиме розвиток цифрової економіки: Зеленський підписав закон

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    Президент підписав закон &laquo;Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні&raquo; - Україна стимулюватиме розвиток цифрової економіки: Зеленський підписав закон
    Президент підписав закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»
    Фото: president.gov.ua

    Для стимулювання розвитку цифрової економіки документ запроваджує правовий режим «Дія Сіті»

    Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців.

    Для стимулювання розвитку цифрової економіки документ запроваджує правовий режим «Дія Сіті» та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України. Відповідний законопроєкт наразі опрацьовується у Верховній Раді на виконання завдань, визначених в Указі Президента № 371 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії в Україні».

    Спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній – резидентів «Дія Сіті». Стати таким резидентом може юридична особа, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог, вказаних у документі. Статус резидента «Дія Сіті» надає уповноважений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки. Закон визначає питання, пов’язані з набуттям та втратою цього статусу.

    Інформація про компанії, що мають або перебували у статусі резидента «Дія Сіті», міститься в електронному реєстрі «Дія Сіті», який є відкритим та оприлюднюється в мережі Інтернет.

    Правовий режим «Дія Сіті» встановлюється на строк не менш ніж 25 років з дня внесення до реєстру запису про її першого резидента.

    Також закон містить норми, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю та соціальними гарантіями для гіг-спеціалістів, їхнім загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, а також правом інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням гіг-контракту.

    Закон набирає чинності на наступний день після опублікування, крім пункту 9 частини четвертої статті 5 (віднесення діяльності постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму «Дія Сіті»). Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

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    Теги: економіка закон Володимир Зеленський Україна президент діджиталізації
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    Україна стимулюватиме розвиток цифрової економіки: Зеленський підписав закон