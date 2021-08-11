Витрати українців почнуть жорстко контролювати: кого змусять платити 18% податку

Чому населення змусять платити ПДФО?

Міністерство фінансів готує посилення податкового контролю, яке може набути чинності відразу після податкової амністії (починається з 1 вересня і триватиме рік). Контролювати будуть не тільки доходи, а й витрати громадян. І якщо виявиться, що сім'ї роблять покупки, але не можуть пояснити, звідки взяли на них гроші, – доведеться доплатити 18% податку. Про це пише Obozrevatel.

Як це працюватиме в Україні?

Зараз податкова отримує інформацію тільки про офіційні доходи українців. Навіть якщо хтось зізнається, що отримує зарплату в конверті, довести таке порушення в суді буде вкрай складно, каже директор департаменту з питань праці Державної служби праці Володимир Гончарук.

Кардинально ситуація може змінитися вже у 2022-му. Міністерство фінансів за дорученням парламенту готує новий законопроєкт – про непрямі методи контролю доходів. Ідея проста: з 1 вересня всім дадуть рівно рік на те, щоб зізнатися про зароблене в тіні (йдеться і про накопичену готівку, і про цінні папери, і про нерухомість). Потім можна заплатити невеликий податок (від 5% до 9%) і тим самим пройти податкову амністію.

Генеральна директорка компанії Е.С.Консалтінг Олександра Томашевська зазначає: якщо після податкової амністії правила не посилять і можна буде безкарно залишатися в тіні, то толку від неї не буде.

Як це буде працювати?

українець робить велику покупку: автомобіль, машина, земля, дорога техніка, путівка тощо;

інформацію від банку про транзакції отримує податкова служба;

якщо легальні доходи не дозволяють пояснити можливість такої покупки, то з усієї неаргументованої суми доведеться заплатити прибутковий податок – 18%.

І як пояснює глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, підтвердженням доходу можуть бути зокрема й амністовані заощадження. Але для цього потрібно скористатися такою можливістю.

«Остаточного тексту законопроєкту немає. Але логіка полягає в тому, що вводиться непрямий контроль доходу. Якщо в тебе є гроші на придбання автомобіля, значить, ти повинен був десь ці гроші взяти», – говорить він.

«Законопроєкт не запроваджуватиме жодних додаткових податків. Він дає можливість використовувати методи непрямого контролю. Тобто право запитати: у тебе сума доходу перевищує витрати, де ти взяв гроші», – пояснює Гетманцев.

На різницю між доходами і витратами (те, що громадянин міг заробити в тіні) донарахують 18% податку. Томашевська вважає, що для українців потрібно створити стимули: наприклад, розширити норми закону про податкову знижку. Це коли з певних витрат платити державі не потрібно, і якщо підтвердити такі витрати наприкінці року, то можна повернути сплачені податки на свій рахунок. Наприклад, зараз така норма стосується відсотків з іпотеки.

Податковий консультант зазначає: її клієнти у Франції та інших країнах збирають усі свої витрати і повертають свої податки, зокрема, і з тієї суми, яку вони заплатили за оренду нерухомості. Якщо подібні правила використовувати і в Україні, знімати житло, витрачати гроші на медицину тощо офіційно, а не в тіні, буде вигідно.

«Якщо людина заробляє 20 тис. грн і 10 тис. віддає за житло, вона повинна мати можливість отримати податкову знижку із цієї суми. І якщо я показую, що я орендую житло і мені дозволяють не платити податки з цієї суми, я виберу того орендодавця, який офіційно підпише зі мною договір. І тоді в того, хто здає житло, теж запитають: чи заплатив ти податок. Так можна зруйнувати цілий тіньовий ланцюжок», – говорить Томашевська.

Як це працює в інших країнах: «Офіс свистунів» і спеціальні агенти

У ЄС прикладом системи оподаткування заведено вважати Німеччину, а в світі один із найефективніших контролів за сплатою податків – у США. І ставки там іноді навіть вищі, ніж в Україні. Наприклад, у Штатах найбагатші сплачують 37% прибуткового податку, бідні – 10%. У нас діє єдина ставка – 18%. Однаково платять із зарплати в 200 тис. грн, і з зарплати в 6 тис. грн.

Така система, вважає Томашевська, досить спірна. Мовляв, бідних держава повинна захищати, а багаті повинні платити більше. Але якщо введення прогресивної ставки податку (розмір змінюється від доходу) навіть не обговорюється, то щодо контролю за доходами американці можуть стати хорошим прикладом.

Податкові органи США мають великі повноваження: вони отримують інформацію з банків, знають про зняття готівки на суму від 10 тис. доларів, із ними співпрацюють брокери. Крім того, за Податкового управління IRS (аналог української Державної податкової служби) створили спеціальний «Офіс інформаторів» (Whistleblower office). У ньому навіть анонімно приймають скарги на зловживання з боку чиновників, на сусідів, які зробили великі покупки, податківців, які вимагали хабар тощо.

А щоб дізнатися справжні доходи компаній, американські податківці використовують агентів: вони приходять у фірми, представляються клієнтами, інвесторами, а потім розпитують про фінансове становище, операції, прибуток. І якщо керівництво компанії озвучить ті цифри, які не збігаються з даними податкової, може початися великий розгляд. І в судах найчастіше платникам податків доводиться самим доводити, що звинувачення на їхню адресу неправдиві. Фактично, презумпція невинності в цьому випадку не діє.

Єдиний спосіб уникнути будь-яких зауважень із боку податкової – взяти участь в амністії в разі якщо у вас уже є накопичене або куплене за тіньові доходи і легалізувати свій дохід. Рано чи пізно в Україні створять умови, за яких витратити можна буде тільки ті гроші, за які заплатив податки.