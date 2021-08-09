ЗМІ: банки просять уряд згорнути програму «Доступні кредити 5-7-9%»

Банки вважають, що отримувачі пільгових кредитів намагаються легально зменшити свої витрати

Форум провідних міжнародних фінансових установ надіслав лист до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням обмежити реалізацію програми «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомляє видання «Економічна правда».

Зазначається, що членами Форуму є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні. В листі голова правління «Райффайзен Банку» Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявив, що наразі бюджетні кошти витрачаються переважно не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проєктів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу.

Якщо за даними «Райффайзен Банку» скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування. Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності, – йдеться в листі.

За даними Мінекономіки, на 2 серпня частка підприємств агросектору, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

В листі також наголошується, що програма нестиме низку ризиків як для самих позичальників, так і для економіки в цілому, якщо залишити її без змін.

В Мінфіні повідомили сьогодні, що від моменту старту програми пільгових кредитів 5-7-9 уповноважені банки видали 21 545 кредитів на загальну суму 56,7 млрд грн. З них 20,47 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня анонсував кредити під 0%. За його словами, програма «5-7-9%» дозволяє бізнесу рефінансувати свої діючі кредити в дев'яти банках «під 0% з відстрочкою тіла кредиту на один рік».

Програму офіційно запустили 3 лютого 2020 року. В уряді повідомили, що на участь у програмі подалося 17 тисяч підприємців. Видавати дешеві кредити в межах урядової програми наразі планують, зокрема державні банки. Перший пільговий кредит видав державний Укргазбанк 3 лютого.