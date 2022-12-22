Україна вперше виставить на приватизацію морський порт

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня

Фонд державного майна підготував приватизацію морського торговельного порту «Усть-Дунайськ», що на Одещині. Це буде перша продаж морського порту за часів незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна 60 млн грн.

Зазначається, що до великої війни про «Усть-Дунайськ» майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року «Усть-Дунайськ» почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії.

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Після початку великої війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. В той день звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль, рис. З 1 квітня порт перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року «Усть-Дунайськ» отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

«Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту «Кілія» в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств.