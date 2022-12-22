Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна вперше виставить на приватизацію морський порт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна вперше виставить на приватизацію морський порт
фото з відкритих джерел

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня

Фонд державного майна підготував приватизацію морського торговельного порту «Усть-Дунайськ», що на Одещині. Це буде перша продаж морського порту за часів незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна 60 млн грн.

Зазначається, що до великої війни про «Усть-Дунайськ» майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року «Усть-Дунайськ» почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. 

Після початку великої війни порт був заблокований. Проте вже 1 квітня він відновив роботу. В той день звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 тис. тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль, рис. З 1 квітня порт перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року «Усть-Дунайськ» отримав 848 тис. грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.

«Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту «Кілія» в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств.

Теги: Україна приватизація порт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На аукціоні продали 165-річні джинси Levi's
У США на аукціоні продали найстаріші джинси у світі (фото)
11 грудня, 23:44
Яхта Медведчука має шість поверхів
Яхту Медведчука продадуть з аукціону, гроші підуть на підтримку України
3 грудня, 09:15
Марадона забив гол рукою у важливому матчі мундіалю
«Золотий гол» Марадони. М'яч, якого торкнулася «рука Бога», продано на аукціоні
17 листопада, 05:09

Економіка

Україна вперше виставить на приватизацію морський порт
Україна вперше виставить на приватизацію морський порт
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду
Соратник Зеленського визнав, що на початку війни стояла проблема голоду
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
Новий пакет допомоги: США вперше нададуть Україні системи ППО Patriot
«Українське диво». Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні
«Українське диво». Гетманцев розповів, що буде з курсом гривні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
64K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
18K
Кремль офіційно відреагував на візит Зеленського в США привселюдною лайкою (відео) 
15K
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна
11K
Пентагон повідомив, скільки часу потрібно ЗСУ, щоб освоїти ЗРК Patriot
11K
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту