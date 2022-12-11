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У США на аукціоні продали найстаріші джинси у світі (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У США на аукціоні продали найстаріші джинси у світі (фото)
На аукціоні продали 165-річні джинси Levi's
фото: АР

Джинси, яким понад 165 років, відрізняються від сучасних штанів фасоном

На аукціоні у США продали 165-річні джинси Levi's, які знайшли на місці аварії корабля SS Central America, що затонув у 1857 році. Про це повідомляє Associated Press.

Джинси були виставлені на аукціоні предметів епохи Золотої лихоманки у Ріно, штат Невада. Представники аукціону назвали їх найстарішою відомою парою джинсів у світі.

«Ці шахтарські джинси як перший прапор на Місяці, історичний момент в історії», – сказали в аукціонному будинку.

Central America, відомий також, як «Золотий корабель», використовувався для перевезення золота в епоху Каліфорнійської золотої лихоманки, але був розтрощений ураганом, що стався в Кароліні, коли він прямував до Нью-Йорка. Корабель затонув у Атлантичному океані.

Уламки корабля було знайдено у 1988 році. З дна було піднято понад 270 предметів. Зокрема й шахтарські штани Levi Strauss, одні з перших, випущені Леві Страуссом, емігрантом із Баварії у 1850-х.

Робочі штани, яким понад 165 років, відрізняються від сучасних фасоном. Наприклад, на них немає петель для ременя, тому що їх носили з підтяжками, а ширінки на той час робилися з ґудзиками. На джинсах їх п'ять. За час проведений у морській воді в дерев'яній скрині, джинси змінили кольори і вкрилися плямами.

У США на аукціоні продали найстаріші джинси у світі (фото) фото 1
У США на аукціоні продали найстаріші джинси у світі (фото) фото 2

Існують розбіжності щодо того, чи точно пов'язані джинси з батьком сучасних синіх джинсів, Леві Страуссом, оскільки вони на 16 років старші за першу пару, офіційно вироблену його компанією Levi Strauss & Co. із Сан-Франциско у 1873 році. Але експерти вважають, що це рання версія того, що згодом стало культовими джинсами.

«Ми можемо точно датувати їх, тому що знаємо, що Central America затонув під час урагану в Атлантичному океані 12 вересня 1857 року. Раніших джинсів із п'ятьма ґудзиками не існує», – розповіли в аукціонному будинку.

Ці джинси є найстарішими з відомих шахтарських важких джинсів, які колись були знайдені, і стали родзинкою аукціону. Усього за скарби із затонулого корабля Central America боролися понад 7500 учасників.

Боб Еванс, головний науковий співробітник кожної підводної пошуково-рятувальної місії, сказав, що ці предмети можуть здатися звичайними, але вони дозволяють зазирнути у повсякденне життя пасажирів та екіпажу, які пливли на «Золотому кораблі», починаючи від робітничих золотих копалень до представників вищого суспільства Сан Франциско.

Нагадаємо, суперяхту Royal Romance, яка належить зраднику Віктору Медведчуку й була арештована в Хорватії, продадуть на аукціоні, передавши гроші Україні.

Теги: гроші корабель аукціон США

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