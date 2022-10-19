Уряд передав на приватизацію майже 900 підприємств

Частина підприємств перебувають на тимчасово окупованих територіях

Кабінет міністрів України передав єдині майнові комплекси державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій, що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна. Про це йдеться у розпорядженні № 910-р.

До Фонду держмайна передаються 874 підприємств, частина з яких перебувають на тимчасово окупованих територіях. Серед підприємств в окупованому Криму державний концерн «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», Державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий світ», Національний інститут винограду і вина «Магарач» та інші.

Крім того, до Фонду держмайна передаються підприємства на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема шахти.

Нагадаємо, 19 вересня відбувся перший з початку повномасштабної війни Росії проти України приватизаційний онлайн-аукціон.

До слова, наприкінці серпня уряд змінив порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу. Тепер він приведений у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна». В рамках «малої приватизації» у 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150 підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані перш за все на потреби Збройних сил України.