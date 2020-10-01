Україна взимку може почати експортувати газ до ЄС – Коболєв



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Андрій Коболєв: У нас зараз половина газу в підземних сховищах не є власністю «Нафтогазу», що є рекордно високим показником

Експортувати газ Україні дозволять рекордні запаси в підземних сховищах газу, пояснив Коболєв

Вже цієї зими Україна може почати експортувати газ в країни Європейського Союзу.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв під час візиту в Брюссель, пише Deutche Welle.

«Я вважаю високовірогідним сценарій, коли цієї зими Україна почне фізично експортувати газ», – зазначив Коболєв.

За його словами, експортувати газ Україні дозволять рекордні запаси в підземних сховищах газу (ПСГ).

«У нас зараз половина газу в підземних сховищах не є власністю «Нафтогазу», що є рекордно високим показником. Понад 13 млрд кубометрів належать приватним компаніям», – зазначив Коболєв.

За його словами, з них приблизно 10 млрд кубометрів – в режимі митного складу, тобто вони були поставлені в Україну, але не розмитнені.

«З високою ймовірністю, власники цього газу планують його повертати в країни Європи», – додав Коболєв.

Він також наголосив, що якщо з Україною почнуть експортувати газ, то «цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться в бік зменшення».

За його словами, українські споживачі в такому випадку платитимуть за «блакитне паливо» так звану ціну «хаб мінус», тобто вартість газу на газових хабах ЄС за вирахуванням від неї ціни за транспортування.

Як відомо, Україна входить у жовтень із рекордними запасами газу. На кінець вересня Україна накопичила в підземних сховищах рекордні 28 млрд м3 газу.

До слова, цьогоріч ціна газу для населення перевищила тариф для промисловості.