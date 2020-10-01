Україна входить у жовтень із рекордними запасами газу



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З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд м3 газу

Станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності

На кінець вересня Україна накопичила в підземних сховищах рекордні 28 млрд м3 газу.

Про це свідчать дані «Укртрансгазу».

Зазначається, що станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності. З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд м3 газу.

Усього від закінчення опалювального сезону наприкінці березня закачано 12,194 млрд м3.

Раніше у Міненерго оприлюднили дані виробництва електроенергії у країні та запаси на зиму.

Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.

Як повідомлялося 16 вересня, Київ уже готовий розпочати опалювальний сезон.