Україна входить у жовтень із рекордними запасами газу
Станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності
На кінець вересня Україна накопичила в підземних сховищах рекордні 28 млрд м3 газу.
Про це свідчать дані «Укртрансгазу».
Зазначається, що станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності. З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд м3 газу.
Усього від закінчення опалювального сезону наприкінці березня закачано 12,194 млрд м3.
Раніше у Міненерго оприлюднили дані виробництва електроенергії у країні та запаси на зиму.
Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.
Як повідомлялося 16 вересня, Київ уже готовий розпочати опалювальний сезон.