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    Економіка та фінанси

    Україна входить у жовтень із рекордними запасами газу

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    З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд&nbsp;м<sup>3&nbsp;</sup>газу - Україна входить у жовтень із рекордними запасами газу
    З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд мгазу

    Станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності

    На кінець вересня Україна накопичила в підземних сховищах рекордні 28 млрд м3 газу.

    Про це свідчать дані «Укртрансгазу».

    Зазначається, що станом на 29 вересня сховища були заповнені на 90,4% від потужності. З початку осені в підземні сховища газу закачали майже 3 млрд м3 газу.

    Усього від закінчення опалювального сезону наприкінці березня закачано 12,194 млрд м3.      

    Раніше у Міненерго оприлюднили дані виробництва електроенергії у країні та запаси на зиму.

    Нагадаємо, що Україна готова до опалювального сезону на 90%.

    Як повідомлялося 16 вересня, Київ уже готовий розпочати опалювальний сезон.

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