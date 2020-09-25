Мільярдні борги «Нафтогазу» намагаються перекласти на споживачів – експерт



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«Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року

Державна компанія лобіює покриття своїх збитків коштом українців шляхом законодавчих змін

Законопроєкти, лобійовані в інтересах НАК «Нафтогаз України», приведуть до того, що 100-мільярдна заборгованість «Нафтогазу» буде оплачена українськими споживачами. Про це пише на своїй сторінці в Facebook енергетичний експерт Валентин Землянський.

«Ряд народних депутатів активно лобіює інтереси «Нафтогазу», просуваючи наступні законопроєкти: зміни до Закону України «Про ринок природного газу» (№3800); зміни в Закон України «про Державний бюджет України» на 2020 рік та до Податкового кодексу України (№ 4119 і №4120). Але запропоновані в цих законопроєктах варіанти вирішення проблеми боргів так чи інакше призведуть до того, що споживач буде платити більше. Навіть варіант компенсації заборгованості з використанням коштів державного бюджету, по суті, є способом перекласти кошти з кишені кожного українця в кишеню «Нафтогазу», – констатує експерт.

Землянський вказує, на те, що так зване «відкриття» газового ринку, яке вже з 1 серпня за словами глави правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва мало звільнити українців від «газового рабства», не змогло вирішити головної проблеми компанії – 100 мільярдної заборгованості, накопиченої за період дії публічних спеціальних обов'язків. Велика частина цього боргу виникла не через несплату рахунків українцями, а через непрофесійні дії держорганів і, зокрема Кабінету Міністрів.

«Водночас «Нафтогаз» блокує через депутатів розгляд законопроєкту №3800-1, в якому запропоновано механізм списання накопиченої між учасниками механізму публічних спеціальних обов'язків заборгованості, що не зачепить кишені пересічних українців, – зауважує він.

«Цей варіант вирішення проблеми природно не влаштовує «Нафтогаз». Це рубікон між державною (кожного українця) і особистою шерстю, як казав один відомий кіногерой», – іронізує Землянський.

Нагадаємо, що ексміністр радить гнати главу «Нафтогазу» поганою мітлою.

До слова, група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

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