Польська компанія виграла тендер на постачання газу в Україну



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Тендер виграла польська державна нафтогазова компанія PGNiG

Польська PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд «кубів» газу

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG спільно зі своїм українським партнером Energy Resources of Ukraine виграла тендер на постачання газу для «Оператора ГТС України». Постачання газу для технічних потреб відбуватиметься з 1 жовтня до 1 травня 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії PGNiG.

«Завдяки запасам газу, який PGNiG зберігає в українських підземних газосховищах, ми змогли запропонувати нашому контрагенту конкуренційну ціну», – сказав голова правління PGNiG Єжи Квєцінський.

За його словами, польська компанія послідовно розвиває свою діяльність в Україні, про що свідчить збільшення обсягів постачання польською компанією газу на український ринок.

Квєцінський поінформував, що PGNiG з 2016 року вже поставила на український ринок понад 3 млрд м3 газу.

Водночас, лише у першому півріччі 2020 року експорт газу PGNiG на український ринок склав 0,9 млрд м3 газу, що означає зростання на 190% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, у 2019 році був проведений анбандлінг «Нафтогазу», в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія «Оператор ГТС України», підконтрольна Мінфіну.

До слова, «Нафтогаз» заявив про 11,5 млрд грн збитку за пів року.

За інформацією ЗМІ, «Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу.