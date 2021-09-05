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    Ми готові – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна

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    У Кремлі лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини - Ми готові – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна
    У Кремлі лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини
    Фото з відкритих джерел

    Але російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє, кажуть в МЗС

    Українська сторона повністю готова до підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку. Проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.

    Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, Про це пише 24 канал. У Кремлі, на відміну від Києва, лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини.

    «Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі», – сказав Кулеба.

    Підтвердженням слів українського міністра стали нещодавні заяви прессекретаря Володимира Путіна. Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

    Цього разу причина – питання окупованого Криму. Мовляв, Путін готовий говорити про півострів – лише, як про частину Росії. Ба більше, рупор Кремля додав, що Москва хоче налагодити відносини з Києвом, проте жодної ініціативи від української сторони не бачить.

    Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились чисельні російські війська. Запропоноване місце для перемовин – Донбас.

    Натомість глава держави-агресора запропонував президенту України зустрітись з бойовиками.

    Згодом Зеленський дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.

    Росіяни ж жодних кроків назустріч не роблять.

    Нагадаємо, президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.

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    Теги: МЗС Донбас Путін Дмитро Кулеба
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    Ми готові – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна