Ми готові – Кулеба про зустріч Зеленського та Путіна

У Кремлі лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини

Але російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє, кажуть в МЗС

Українська сторона повністю готова до підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Організаційно у Києва все в порядку. Проте російська сторона жодного бажання робити кроки назустріч не виявляє.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів, Про це пише 24 канал. У Кремлі, на відміну від Києва, лише шукають, як відтермінувати можливі перемовини.

«Ми не ховаємося від такої зустрічі і готові до неї, але у нас створюється враження, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути такої зустрічі», – сказав Кулеба.

Підтвердженням слів українського міністра стали нещодавні заяви прессекретаря Володимира Путіна. Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

Цього разу причина – питання окупованого Криму. Мовляв, Путін готовий говорити про півострів – лише, як про частину Росії. Ба більше, рупор Кремля додав, що Москва хоче налагодити відносини з Києвом, проте жодної ініціативи від української сторони не бачить.

Пропозицію зустрітись Зеленський зробив Путіну ще у квітні 2021 року – коли біля українського кордону скупчились чисельні російські війська. Запропоноване місце для перемовин – Донбас.

Натомість глава держави-агресора запропонував президенту України зустрітись з бойовиками.

Згодом Зеленський дав доручення Офісу Президента зайнятись організацією перемовин тет-а-тет.

Росіяни ж жодних кроків назустріч не роблять.

Нагадаємо, президент Зеленський запросив Росію долучитися до Кримської платформи. У Путіна пропозицію відкинули.



