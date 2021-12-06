Українці цього року набрали мікрокредитів на рекордну суму

Середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів збільшилась на 20% порівняно з минулим роком

За підсумками перших трьох кварталів року, що минає, українські мікрофінансові організації (МФО) видали швидких кредитів на суму 49 млрд грн. Про це йдеться у дослідженні Опендатабот із посиланням на дані Нацкомфінпослуг і НБУ.

Зазначається, що ця сума вже на 261 млн грн більша, ніж за весь минулий рік. Тоді МФО видали позик на 48,7 млрд грн.

Кількість виданих кредитів зростає щороку: у 2019 році щомісяця в середньому видавалося 982,5 тис. кредитів, у 2020-му – 1 млн кредитів, а в 2021 видається вже 1,2 млн.

Таким чином проти попереднього року середньомісячна кількість оформлених кредитних договорів зросла на 20%.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% – з 4059 грн до 4515 грн.

Найчастіше українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними дистанційно – через інтернет.

Заборгованість українців перед мікрокредитними організаціями збільшується щорічно, зазначають у Опендатаботі. Так, за дев'ять місяців 2021 року загальна сума боргу зросла на 5%. Наразі українці заборгували мікрофінансовим організаціям 15,6 млрд грн лише за простроченими кредитами.

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