Зернова держкорпорація за дев'ять місяців отримала 328 млн грн збитків

Загальна сума заборгованості корпорації перед різними партнерами становить 25 млрд грн

За три квартали 2021 року акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), яка знаходиться в управлінні Мінекономіки, отримала чисті збитки на суму 327,9 млн грн. Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на зведений звіт ДПЗКУ про виконання показників фінансового плану за дев’ять місяців.

Станом на жовтень корпорація мала фінансових зобов’язань на загальну суму 25,2 млрд грн. 23,9 млрд грн цієї суми становить борг ДПЗКУ перед Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів, який українська сторона має виплатити до 2027 року.

Графіка: marlin.org.ua

Нагадаємо, у 2012 році ДПЗКУ уклала кредитну угоду із китайською корпорацією, за якою зобов’язались щорічно постачати зерно до Китаю. Проте через численні корупційні скандали виконання контракту регулярно зривалося.

У пояснювальній записці ДПЗКУ вже другий квартал поспіль зазначає, що китайські кредитори відмовляються від більшості поставок української корпорації, чим суттєво знижують дохід останньої.

«При реалізації сільськогосподарської продукції Товариство, у відповідності до умов Генерального договору про співпрацю, надає пропозиції щодо постачання зернових стратегічному партнеру компанії ССЕС. Фактично, більшість наданих пропозицій компанія ССЕС не підтвердила, що в свою чергу негативно відобразилось на фактичних обсягах реалізації», – повідомила зернова корпорація.

У жовтні новий директор компанії заявив про відсутність коштів для погашення боргу. Оскільки кредит надавався під державні гарантії, то за відсутності коштів у компанії платити за кредит будуть з державного бюджету.

З вересня 2021 року ДПЗКУ очолює Василь Коваленко. Попереднього директора Андрія Власенка звільнили після його затримання правоохоронним органами після звинувачень у привласненні 71 млн грн компанії.

Нагадаємо, що ДПЗКУ увійшла в топ-5 збиткових державних компаній України за результатами півріччя поточного року.

Державна продовольчо-зернова корпорація – національний оператор зернового ринку України, надає послуги у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація позиціонує себе на ринку як найпотужніша державна вертикально–інтегрованою компанія в аграрному секторі економіки країни.

Зазначимо, хлібопекарі б’ють у дзвони: з України вивезли продовольчу пшеницю, уряд не реагує.

Також експерт пояснив, куди зник рекордний врожай.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.