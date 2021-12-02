Держбюджет-2022: до яких змін готуватися українцям

Доходи держбюджету №6000 складуть 1,322 трлн грн

Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет України на 2022 рік. Проєкт №6000 в цілому підтримали 268 народних депутатів.

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев стверджує, що згідно із доопрацьованим до другого читання законопроекту про бюджет на 2022 рік доходи очікують на рівні 1,322 трлн грн (+54,7 млрд грн у порівнянні із першим читанням, в основному за рахунок збільшення податкових надходжень), а видатки – 1,521 трлн грн (збільшено до другого читання на +55,7 млрд грн).

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Прожитковий мінімум і мінімальна пенсія

У проекті держбюджету закладено зростання прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність (мінімальної пенсії), на 8,2%. Пенсії підвищать 1 липня та 1 грудня.

У 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня – 2393 грн, з 1 липня – 2508 грн, з 1 грудня – 2589 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня - 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових та митних органів: з 1 січня – 2102 грн;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1600 грн;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 грн, з 1 липня – 2027 грн, з 1 грудня – 2093 грн.

Кабінет міністрів прогнозує, що зростання споживчих цін (грудень до грудня) складе 6,2%,

Доходи та витрати

Доходи держбюджету №6000 складуть 1,322 трлн гривень, витрати – 1,498 млрд грн. У порівнянні з першим читанням доходи та витрати зросли на 55 млрд гривень. Дефіцит держбюджету складе 189 млрд грн (3,5% від ВВП).

Прогноз номінального ВВП становить 5,369 трлн гривень. Зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%.

Мінімальна зарплата

Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2022 рік незначне зростання мінімальної зарплати. Мінімалка зросте на 200 гривень з 1 жовтня до 6700 гривень.

Субсидії

Витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг складуть 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планується витратити у 2021 році (близько 47,2 млрд гривень).

Водночас Кабмін у Меморандумі з МВФ зобов'язався збільшити витрати на житлові субсидії для громадян навесні 2022 року. У цей період очікується зростання тарифів на ЖКП.

Курс долара

У бюджеті на 2022 рік закладено середньорічний курс 28,6 грн/долар і 28,7 грн/долар на кінець року.

Приватизація

Кабмін заклав у проект державного бюджету на 2022 рік доходи від приватизації у розмірі 8 млрд гривень. Це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати у 2021 році.

Кредити МВФ та запозичення

Планується, що запозичення складуть 571,1 млрд грн, у т.ч. внутрішні – 429,9 млрд грн, зовнішні – 151,2 млрд грн.

У проекті держбюджету 2022 року закладені надходження від МВФ кредитів на 2,89 млрд доларів.

Витрати на оборону

Загальний ресурс на національну безпеку та оборону передбачений у сумі 323 млрд грн або 6% ВВП.

Витрати на чиновників і силовиків

Кабмін в проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав збільшення видатків на президента, Верховну раду та уряд. Загалом видатки збільшено на 206,4 млн грн.

Зміни до другого читання

Кабінет міністрів до другого читання збільшив доходи та витрати держбюджету 2022 на 55 млрд грн.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, одними з основних факторів, що вплинули на перегляд прогнозу доходів, є врахування пропозицій з Бюджетних висновків Верховної ради.

Зміни відбулися також через уточнення прогнозних середньорічних цін на сировину, зокрема на імпортований природний газ, нафту марки Brent і світової ціни на залізну руду, що призвело до зміни показників доходів державного бюджету.

Крім того, до другого читання збільшення витрат на силові відомства. Загалом видатки збільшено на 4,3 млрд грн.