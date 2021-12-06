У США колектори вибиватимуть борги із громадян новим методом

Близько 30% американців, які брали кредит, мають борги, передані колекторам

У США колекторські компанії будуть зв’язуватися з боржниками через соціальні мережі та повідомлення. Відповідне дозвіл видало Бюро фінансового захисту споживачів США (CFPB), пише BBC.

На думку противників нововведення, такі повідомлення можуть бути втрачені в Інтернеті, а нові правила призвести до втручання в особисте життя боржників та появи нових шахрайських схем.

Зміни, схвалені CFPB ще торік при адміністрації президента Дональда Трампа, зобов’язують кредиторів звертатися до боржників лише приватно – тобто через особисті текстові повідомлення, а не через публічну сторінку.

Боржники можуть ігнорувати ці повідомлення, але кредиторам не потрібен дозвіл, щоб зв’язуватися з ними. Також немає ніяких обмежень щодо кількості повідомлень, які можна надсилати боржникам.

Водночас нові правила обмежують кількість телефонних дзвінків. Щотижня можна здійснювати не більше 7 дзвінків за будь-яким конкретним боргом, але людям із кількома боргами можна телефонувати десятки разів на тиждень.

Колекторам також заборонено зв’язуватися з боржниками по телефону впродовж одного тижня після розмови з ними щодо конкретного боргу.

Прихильники нововведень стверджують, що вони мали бути запроваджені вже давно. Вони вказують, що «закон про справедливе стягнення боргів», який регулює цю галузь, був ухвалений ще у 1977 році – задовго до появи мобільних телефонів і соцмереж.

Критики вказують на можливість помилок у комунікаціях, оскільки багато американців не мають постійного доступу до Інтернету. Повідомлення про прострочені рахунки, хоча і через особисті повідомлення, все одно можуть бути надіслані не тій людині.

За даними CBS News, близько 30% американців, які брали кредит, мають борги, передані колекторам. Таким чином нові правила можуть стосуватися десятків мільйонів громадян США.

Тим часом, в Україні Нацбанк покарав дві колекторські компанії за неетичну поведінку.

Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

Також у вересні Національний банк України зареєстрував перші колекторські компанії. Їхнє створення передбачає нове законодавство, яке Рада ухвалила в липні 2021 року.