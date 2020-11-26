У додатку «Дія» з’явився профіль виборця

Користувачі порталу «Дія» матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу

Міністерство цифрової трансформації до е-кабінету громадянина на порталі «Дія» додало профіль виборця.

Про це повідомляє пресслужба відомства в Телеграмі.

Тепер в електронному кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу «Дія» матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

Бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі «Дія».

Також нагадаємо, що тепер українці зможуть використовувати електронний паспорт для касових операцій в банках.

Раніше Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні.

До слова, Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів.