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    У додатку «Дія» з’явився профіль виборця

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    &laquo;Дія&raquo; додала профіль виборця - У додатку «Дія» з’явився профіль виборця
    «Дія» додала профіль виборця

    Користувачі порталу «Дія» матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу

    Міністерство цифрової трансформації до е-кабінету громадянина на порталі «Дія» додало профіль виборця.

    Про це повідомляє пресслужба відомства в Телеграмі.

    Тепер в електронному кабінеті громадянина доступні дані про: місце реєстрації, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

    Користувачі порталу «Дія» матимуть змогу швидко перевірити себе у списку виборців та дізнатися правильну виборчу адресу та знайти всю інформацію щодо виборів, якщо запрошення на вибори загубилося.

    Бренд і концепцію застосунку та порталу «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У першій версії додатку були доступні 33 онлайн-послуги та низка електронних документів.

    У жовтні 2020 року Мінцифри презентувало оновлений додаток «Дія 2.0» та запустило низку нових адміністративних послуг на порталі «Дія».

    Також нагадаємо, що тепер українці зможуть використовувати електронний паспорт для касових операцій в банках.

    Раніше Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні.

    До слова, Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів.

    Теги: вибори паспорт документи технології Україна
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