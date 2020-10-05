Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів



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Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації, - Федоров

Заборона на подачу паперових документів до держорганів почне діяти з 1 вересня 2021 року

В Україні з 1 вересня 2021 року почне діяти заборона на подачу паперових документів до держорганів. Про це повідомив 5 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час «Дія Саміт».

«Ми знайшли рішення, проговорили його в суботу з президентом, сьогодні з прем'єром... І з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців», – повідомив віце-прем'єр міністр.

На думку Федорова, це те, що змусить цю державу швидше трансформуватися, швидше рухатися в бік цифровізації.

«Я вважаю, що це той крок, який дасть змогу нам зробити революційний стрибок. Україна вже створює продукти №1 у світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації», – заявив Федоров.

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