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    Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів

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    Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації, - Федоров - Мінцифри повідомило, коли Україна відмовиться від паперових документів
    Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації, - Федоров

    Заборона на подачу паперових документів до держорганів почне діяти з 1 вересня 2021 року

    В Україні з 1 вересня 2021 року почне діяти заборона на подачу паперових документів до держорганів. Про це повідомив 5 жовтня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час «Дія Саміт».

    «Ми знайшли рішення, проговорили його в суботу з президентом, сьогодні з прем'єром... І з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців», – повідомив віце-прем'єр міністр.

    На думку Федорова, це те, що змусить цю державу швидше трансформуватися, швидше рухатися в бік цифровізації.

    «Я вважаю, що це той крок, який дасть змогу нам зробити революційний стрибок. Україна вже створює продукти №1 у світі. І якщо ми пройдемо цей шлях, а ми його пройдемо, Україна в наступні два роки стане найбільш діджиталізованою країною, першим номером у світі з точи зору цифрової трансформації», – заявив Федоров.

    Як повідомлялося, «Дія» отримала сертифікат безпеки КСЗІ, у листопаді запустить Bug Bounty системи.

    Мінцифри запустило оновлену реєстрацію ТОВ на порталі «Дія».

    Нагадаємо, у «Дії» з’явиться електронне свідоцтво про народження.

    міністр інтернет документи Україна Михайло Федоров
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