На Балі з’явилося почесне консульство України

Водночас, щоб оформити паспорт чи візу, треба як і раніше звертатись до посольства Україні, яке розташоване в Джакарті

У п'ятницю, 27 листопада, Україна відкрила на Балі почесне консульство. Воно розташоване в місті Денпасар

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Індонезії.

Керівником консульства став почесний консул України пан І Ніоман Астама.

Наголошується, що основними функціями почесного консульства України є:

захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;

надання їм допомоги і сприяння;

сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

Крім того, у посольстві підкреслили, що почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (м.Джакарта).

Нагадаємо, що 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

Приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною». За словами сестри затриманої, насправді в посилці була сливова пастила. В Індонезії діють суворі покарання за транспортування наркотиків. Смертну кару повернули у 2013 році.

12 листопада стало відомо, що Дар’ю Шигаєву відпустили після шести днів арешту.

Також зазначимо, що Балі до кінця 2020-го залишається закритим для туристів.