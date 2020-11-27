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    На Балі з’явилося почесне консульство України

    • Розсилка
    У місті Денпасар, провінція Балі, відкрито почесне консульство України - На Балі з’явилося почесне консульство України
    У місті Денпасар, провінція Балі, відкрито почесне консульство України

    Водночас, щоб оформити паспорт чи візу, треба як і раніше звертатись до посольства Україні, яке розташоване в Джакарті

    У п'ятницю, 27 листопада, Україна відкрила на Балі почесне консульство. Воно розташоване в місті Денпасар

    Про це повідомляє пресслужба посольства України в Індонезії.

    Керівником консульства став почесний консул України пан І Ніоман Астама.

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    На Балі з’явилося почесне консульство України
    На Балі з’явилося почесне консульство України

    Наголошується, що основними функціями почесного консульства України є:

    • захист в Республіці Індонезія прав юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;
    • надання їм допомоги і сприяння; 
    • сприяння розвитку дружніх відносин, а також торгових, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та Індонезією

    Крім того, у посольстві підкреслили, що почесне консульство України не наділене повноваженнями щодо вчинення консульських дій (оформлення паспортів, віз, вчинення нотаріальних актів тощо). У разі потреби в отриманні відповідних послуг, громадянам слід звертатися до консульського відділу посольства України в Республіці Індонезія (м.Джакарта).

    Нагадаємо, що 5 листопада, індонезійські правоохоронці затримали на острові Балі громадянку України Дашу Шигаєву.

    Приводом для затримання стала посилка з «підозрілою речовиною». За словами сестри затриманої, насправді в посилці була сливова пастила. В Індонезії діють суворі покарання за транспортування наркотиків. Смертну кару повернули у 2013 році.

    12 листопада стало відомо, що Дар’ю Шигаєву відпустили після шести днів арешту.

    Також зазначимо, що Балі до кінця 2020-го залишається закритим для туристів

    Теги: дипломатія паспорт посольство Індонезія Україна
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