Депутатка різко відреагувала на розслідування «вагнергейту»: Це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу»

«Ми можемо по-різному ставитися до Зеленського, до Порошенко, але ми маємо шанувати українських військових, українських спецслужби і українську армію. І це була зрада» – Геращенко

ТСК під керівництвом «слуги» Мар’яни Безуглої створена лише для того, щоб «відмазати» вище керівництво держави – Геращенко

Тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Про це в ефірі програми «Свобода Савіка Шустера» заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що так звана «ТСК» під керівництвом «слуги» Мар’яни Безуглої створена лише для того, щоб «відмазати» вище керівництво держави. А створення реальної ТСК як єдино можливого інструменту опозиції у парламенті блокує монобільшість Зеленського.

«Президент Порошенко уже говорив про це публічно, що в грудні 18 року він дав «добро» на проведення такої спецоперації. Вона могла бути золотим фондом наших спецслужб. Ми всі ж хочемо мати спецслужби як в Ізраїлі. Ми пишаємося тим, що наша спецслужба вивела Цемаха з окупованої території. І це була така сама спецоперація за участі, безумовно, наших партнерів з країн НАТО, для того, аби затримати 33 вбивць, причетних до найстрашніших військових злочинів. Як про це говорять в CNN», – зазначила Геращенко.

«Насправді це не ТСК, а корпоратив «Слуг народу». Тому що в цій комісії, яка сьогодні зібралася, не було депутата з жодної іншої фракції. Зібралося 7 депутатів від «Слуг народу», які проводили «розслідування». І найганебніше, що туди не допустили спочатку самих розвідників, які прийшли з добрим наміром розказати все, що вони про це знають. В тому числі керівника тоді цієї операції Бурби. А Безугла вийшла з якоюсь там цидулкою, написаною я не знаю де», – зауважила співголова «Європейської Солідарності».

«Христо Грозєв з «Bellingcat» готують розслідування. І «Bellingcat» був у Києві кілька місяців тому. Вони намагалися зустрітися з українською владою для того, що б розставити крапки над і, що ж там було?! Українська влада відмовилася від зустрічі», – нагадала Ірина Геращенко.

«І найголовніше: Зеленський, дійсно, в інтерв’ю своєму улюбленому телеканалу зізнався, що це він подзвонив Лукашенку і розповів про цю операцію. Що таке Лукашенко? Лукашенко – це Путін», – констатує Ірина Геращенко.

«Ми можемо по-різному ставитися до Зеленського, до Порошенко, але ми маємо шанувати українських військових, українських спецслужби і українську армію. І це була зрада», – переконана Геращенко.

«Ми вимагаємо створити ТСК саме по «вагнерівцям». Тому що, якщо Цемаха віддали, і після цього заморозились звільнення, бо Путін отримав своє. Путін зараз отримав своє і у «вагнерівців». Скільки раз ми ще будемо підігрувати Кремлю? Ми вважаємо, що треба розібратись в ситуації, хто є «крот», хто є зрадник у вищих кабінетах країни», – наголошує Ірина Геращенко.