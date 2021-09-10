Готові працювати за 30 тис. грн? Зеленський кличе молодих і перспективних на роботу

Президент попереджає, що роботу на державу не можна назвати вигідною справою

Президент України Володимир Зеленський чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тис. грн на місяць. При цьому він вважає роботу на державу «складною, невигідною та дешевою». Про це голова держави розповів під час форуму YES Brainstorming.

До президента звернувся колишній керівник Асоціації українців-випускників провідних університетів світу Артем Шаіпов, який розповів, що коли Зеленського обрали президентом, ця організація надіслала йому листа з пропозицією співпрацювати, але відповіді не отримала.

«Я не просто за, щоб такі люди працювали. Я вам чесно скажу, я хотів би, щоб замість нас працювали такі люди. Тому що ми всі напрацювались, якщо чесно. Я хочу поставити нормальне питання. Працювати на державу – у моєму розумінні, без гучних слів – складно та дешево. Невигідно. Просто невигідно. Вся репутація, що була у вас до цього, вона змінюється, на жаль. І за все це ти отримуєш – колись ти отримаєш! – в історії скажуть: «Все ж таки, напевне, не брехав, нормальна людина». Це максимум. Ось виклик. Чи готові ви і такі люди, як ви, просто заради того, що хочеться змінити щось, працювати на державу Україна на високій посаді за 30 тисяч гривень?», – поцікавився президент.

Шаіпов відповів, що погодиться на такі умови, якщо буде впевнений, що те, що він робить, приносить користь країні та народу.

Президент заявив, що бере хлопця на роботу та запропонував йому звернутися до голови його Офісу Андрія Єрмака та прийти з іншими молодими людьми, які готові працювати на країну, на Банкову для більш предметної розмови.

Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводиться у форматі YES Brainstorming і присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

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