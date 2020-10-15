  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми

    • Розсилка
    Українцям тричі перерахують пенсії: дати і суми

    Як перерахують пенсії, і з чим пов'язано підвищення виплат

    В Україні мінімальну пенсію в грудні 2020-го підвищать з 1712 до 1769 грн, а з липня 2021-го до 1854 грн, а з грудня наступного року – до 1934 грн.

    Таке підвищення пов'язане з перерахунком прожиткового мінімуму, який уже закладений в бюджеті на наступний рік, пише «Обозреватель».

    Яким буде прожитковий мінімум з грудня 2020-го:

    • для дітей до 6 років – 1921 грн;

    • для дітей 6-18 років – 2395 грн;

    • для працездатних осіб – 2270 грн;

    • для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн;

    • загалом – 2189 грн.

    Яким буде прожитковий мінімум із липня 2021-го:

    • для дітей до 6 років – 2013 грн;

    • для дітей 6-18 років – 2510 грн;

    • для працездатних осіб – 2379 грн;

    • для осіб, які втратили працездатність – 1854 грн;

    • загалом – 2294 грн.

    Яким буде прожитковий мінімум із грудня 2021-го:

    • для дітей до 6 років – 2100 грн;

    • для дітей 6-18 років – 2618 грн;

    • для працездатних осіб – 2481 грн;

    • для осіб, які втратили працездатність – 1934 грн;

    • загалом – 2393 грн.

    Суми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies