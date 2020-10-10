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    Економіка та фінанси

    За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на 20%, – економіст

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    <p>Дефіцит Пенсійного фонду за дев&rsquo;ять місяців склав понад 17 млрд грн.</p> - За 10 років купівельна здатність пенсіонерів скоротиться на 20%, – економіст

    Дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців склав понад 17 млрд грн.

    «Для вирішення цієї проблеми у владі періодично піднімають тему реформування пенсійної системи» – Блінов

    Якщо стан економіки принципово не зміниться, то за 10 років купівельна здатність пенсіонерів може скоротитися на майже 20%. Про це розповів економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов, повідомляє УНН.

    «Я колись робив підрахунки, що в реальній купівельній спроможності, якщо уявити, що стан економіки принципово не зміниться, але відбудуться тільки природні фактори старіння населення, то у нас реальна, за 10 років, реальна пенсія повинна скоротитися, з точки зору своєї купівельної здатності, на майже 20%. Тобто, це відбудеться з демографічних причин – нам буде все важче і важче підтримати, скажемо так, старше покоління», – сказав Андрій Блінов.

    Він зазначив, що для розв'язання цієї проблеми у владі періодично підіймають тему реформування пенсійної системи.

    «Я так розумію, що ця заявка, тепер уже від імені Шмигаля, вона пов’язана саме з цим – реанімувати цю ідею трирівневої пенсійної системи... Я так розумію, що певною мірою зараз в «Слузі народу» ця ідея піднялася, але, звісно, з метою мотивації відкладання, з метою мотивації додаткових коштів для Пенсійного фонду, в тому числі це дозволить поступово знижувати рівень дотування пенсійної системи, тобто, знизити навантаження на бюджет», – додав експерт.

    За його словами, це б дозволило отримувати пенсію з трьох джерел – від держави, з накопичувального фонду і з приватного пенсійного фонду.

    Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українська держава не зможе виплачувати пенсії своїм громадянам через 15 років, оскільки працездатність населення падає.

    У Мінсоцполітики розповіли, що потрібно для розвитку солідарної пенсійної системи в Україні.

    До слова, дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців склав понад 17 млрд грн.

    Як відомо, у четвер, 1 жовтня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня.

    Нагадаємо, уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

    Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

    Також повідомлялося, що Міністерство соціальної політики України розробили календар підвищення пенсій.

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