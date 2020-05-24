Ще два банки приєдналися до системи BankID
Тепер у системі BankID 17 банків
До системи BankID НБУ приєдналися ще два банки — «Акордбанк» і «Асвіо Банк». Тепер у системі 17 банків.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Клієнти «Акордбанку» і «Асвіо Банку» отримали можливість дистанційного доступу до фінансових, адміністративних та комерційних послуг через систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ.
Раніше в цьому місяці до системи приєднався OTP Bank, а 19 березня — «Приватбанк».
Крім того, з початку 2020 року до системи BankID НБУ долучилися Міністерство цифрової трансформації і ще вісім абонентів, які надають послуги.
У цілому нині система нараховує 40 учасників: 17 банків («Приватбанк», «Ощадбанк», «Альфа банк», «ПУМБ», Monobank («Універсал Банк»), OTP Банк, «А-Банк», «банк Альянс», «банк Форвард», «банк «Південний«, «Кредобанк», «Радабанк», «Мотор – банк», «банк Восток», «Ідея Банк», «Акордбанк» та «Асвіо Банк») і 23 небанківських установ (портали послуг).
НБУ розпочав реалізацію проєкту BankID у 2015 році. Впровадження системи спрямоване на створення можливості здійснення банками України електронної дистанційної ідентифікації клієнтів і надання громадянам України віддаленого доступу до багатьох державних і адміністративних послуг. На даний час НБУ є власником системи і регулює відносини між її учасниками. Підключення до системи BankID для українських банків, державних установ і комерційних підприємств — безкоштовне.