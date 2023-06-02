Скільки грошей втратила Росія через нафтові і газові санкції: експерт дав відповідь

Якщо раніше нафта приносила РФ 35-37% від загальних бюджетних доходів, то зараз її нафтові доходи складають вже 26-27%

Закладений на рік бюджетний дефіцит РФ вже перевершує їхні очікування на 25%

Економіка Росії значно постраждала через санкції: впали нафтові та газові доходи. Країна-агресорка зазнала значного бюджетного дефіциту, однак їй все ж вдається перекривати цю недостачу. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів ексміністр енергетики Олексій Оржель.

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Якщо раніше нафта приносила країні-агресорці 35-37% від загальних бюджетних доходів, то зараз її нафтові доходи складають вже 26-27%. Також Кремль втратив можливість заробити на продажу 155 млрд кубометрів газу, які мали проходити «Північними потоками». Конкретно кажучи, з 11-13% доходів, які приносив у бюджет природній газ, заробітки росіян упали ледь не вдвічі.

«З їхніх документів ми бачимо, що закладений на рік бюджетний дефіцит вже перевершує їхні очікування на 25%. Однак, треба сказати, що агресору поки вдається перекривати цю недостачу за рахунок прибутку з нафти та нафтопродуктів», – зауважив Оржель.

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Ексміністр енергетики додав, що Україна була зацікавлена максимально обмежити надходження грошей від нафти та нафтопродуктів у ворожу казну. Як і від газу. Зі свого боку світова спільнота нині пильно стежить, щоби введення обмежень в енергетичному секторі не вплинуло негативно на ціни.

«Безумовно, ми би хотіли більше санкцій, проте і так звані «стельові ціни» теж працюють. Ціна у $60 за барель для російської марки Urals це підтверджує. Ми маємо ще один фактор, який впливає на ситуацію – це зменшення ціни на Brent. На сьогодні ця марка нафти коштує приблизно 75$. А от Urals торгують зараз навіть подекуди нижче за 60$ за барель», – розповів колишній міністр енергетики.

До слова, Кремль нервує через те, що відсотки з його активів планують передавати Україні. Москва приховує нестачу коштів на продовження війни в Україні за бравурними соціальними заявами Путіна, засекреченими даними (більш ніж половина) щодо видатків державного бюджету та вимогами (бо більш нічого не залишається) – негайно розморозити російські активи: Євросоюз обмірковує це питання.

Зазначимо, поставки російської нафти на міжнародні ринки набирають обертів. Оскільки майже вся російська нафта йде до Китаю та Індії, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку – РФ нарощує постачання нафти морем.

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Як відомо, російська економіка виявилася доволі стійкою попри санкції. Почасти це можна пояснити активною торгівлею енергоресурсами з Китаєм та Індією: інші ринки для РФ майже закрилися, тоді як Індія і Китай скористалися шаленими дисконтами, запропонованими Росією. Ще одне пояснення, чому російська економіка досі на плаву – санкції запроваджувалися упродовж року і потрібен час, щоби ефект від них став помітний.

Ціни на російську нафту падають, інфляція прискорюється, в РФ зростає дефіцит бюджету, але Путін продовжує витрачати всі гроші на війну – довоювалися: як Путін покалічив російську економіку.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії починає зазнавати краху. Крім того, Європа хоче офіційно припинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини.