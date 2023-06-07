Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України

Польські фермери влаштували страйк біля пункту пропуску «Шегині-Медика»

Перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажівок із зерном, що прямують з України до Польщі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється встановленим порядком. Наразі немає інформації щодо терміну проведення страйку. Про відновлення пропуску вантажівок на виїзд з України буде повідомлено додатково.

Чого хочуть фермери?

В об'єднанні польських фермерів «Ошукане село» стверджують, що попри обмеження Єврокомісії, неконтрольований імпорт українських зернових продовжується. Про це пише польське видання Wyborcza. Фермери зазначають, що більше нарікають не на Україну, а на бездіяльність своєї влади.

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«Ми звинувачуємо владу. Вони допустили, щоб нас завалили зерном з України», – каже фермер Роман Кондров. Після зустрічей у квітні з Робертом Телусом, міністром сільського господарства, фермери припинили свої протести. Саме тоді було прийнято рішення про тимчасове припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Заборона діяла з 15 квітня до 30 червня цього року. На думку фермерів, цього все одно недостатньо.

Видання пише, що до пункту пропуску «Медика» прибули селяни переважно з Перемишльського та Ярославського повітів. Всього близько 40 тракторів. Серед фермерів з асоціації з’явився також лідер Agrounia Міхал Колодзейчак.

«Фермери дзвонять мені щодня. Питають, що буде з малиною, замороженими продуктами, птицею чи яйцями. Якщо агрохолдинги в Україні побачать, що сюди можна все безперешкодно возити, вони будуть розвивати своє виробництво біля кордону з Польщею. Йдеться не про один чи два продукти, а про ціле сільськогосподарське виробництво», – сказав керівник Agrounia Міхал Колодзейчак.

Він стверджує, що погані рішення уряду об’єднують фермерів. «Субсидії – це компенсація за безперспективну політику уряду, яка спричинила необмежений імпорт усіх зернових з України до Польщі», – зазначив Колодзейчак. Правоохоронці і досі не можуть визначити перелік суб'єктів, які закуповували українське зерно та виводили його на ринок. Розслідування у цій справі проводить обласна прокуратура в Жешуві. Він додав, що у травні слідчі нібито мали список із десятків українських та польських компаній, які вчиняли противправні дії.

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«Нас надурили. У нас немає ні хороших цін, ні ліквідності. Треба розчищати склади і щось продавати. На жаль, нічого доброго не чекає. Ми хочемо, щоб міністр нам допоміг. Ми в кризовій ситуації, деякі з нас мають величезні кредити і підраховують збитки», – каже інший польський ​​фермер на ім'я Петро.

Нагадаємо, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії. «До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України», – повідомили в Єврокомісії. Зокрема зазначається, що поетапна відмова дозволить значно покращити шляхи Солідарності та вирішити проблеми з експортом українського зерна.