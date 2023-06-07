Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України
Фермери закликають польську владу почути їхні прохання
фото з відкритих джерел

Польські фермери влаштували страйк біля пункту пропуску «Шегині-Медика»

Перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажівок із зерном, що прямують з України до Польщі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну здійснюється встановленим порядком. Наразі немає інформації щодо терміну проведення страйку. Про відновлення пропуску вантажівок на виїзд з України буде повідомлено додатково.

Чого хочуть фермери?

В об'єднанні польських фермерів «Ошукане село» стверджують, що попри обмеження Єврокомісії, неконтрольований імпорт українських зернових продовжується. Про це пише польське видання Wyborcza. Фермери зазначають, що більше нарікають не на Україну, а на бездіяльність своєї влади.

«Ми звинувачуємо владу. Вони допустили, щоб нас завалили зерном з України», – каже фермер Роман Кондров. Після зустрічей у квітні з Робертом Телусом, міністром сільського господарства, фермери припинили свої протести. Саме тоді було прийнято рішення про тимчасове припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Заборона діяла з 15 квітня до 30 червня цього року. На думку фермерів, цього все одно недостатньо.

Видання пише, що до пункту пропуску «Медика» прибули селяни переважно з Перемишльського та Ярославського повітів. Всього близько 40 тракторів. Серед фермерів з асоціації з’явився також лідер Agrounia Міхал Колодзейчак. 

«Фермери дзвонять мені щодня. Питають, що буде з малиною, замороженими продуктами, птицею чи яйцями. Якщо агрохолдинги в Україні побачать, що сюди можна все безперешкодно возити, вони будуть розвивати своє виробництво біля кордону з Польщею. Йдеться не про один чи два продукти, а про ціле сільськогосподарське виробництво», – сказав керівник Agrounia Міхал Колодзейчак.

Він стверджує, що погані рішення уряду об’єднують фермерів. «Субсидії – це компенсація за безперспективну політику уряду, яка спричинила необмежений імпорт усіх зернових з України до Польщі», – зазначив Колодзейчак. Правоохоронці і досі не можуть визначити перелік суб'єктів, які закуповували українське зерно та виводили його на ринок. Розслідування у цій справі проводить обласна прокуратура в Жешуві. Він додав, що у травні слідчі нібито мали список із десятків українських та польських компаній, які вчиняли противправні дії. 

«Нас надурили. У нас немає ні хороших цін, ні ліквідності. Треба розчищати склади і щось продавати. На жаль, нічого доброго не чекає. Ми хочемо, щоб міністр нам допоміг. Ми в кризовій ситуації, деякі з нас мають величезні кредити і підраховують збитки», – каже інший польський ​​фермер на ім'я Петро.

Нагадаємо, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.  «До 15 вересня 2023 року ЄС поступово скасовує виняткові та тимчасові запобіжні заходи, прийняті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України», – повідомили в Єврокомісії.  Зокрема зазначається, що поетапна відмова дозволить значно покращити шляхи Солідарності та вирішити проблеми з експортом українського зерна.

Читайте також: Росія знову пропускає судна «зерновим коридором», але з порушенням процедури
Теги: економіка зерно Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З акваторії Чорного моря проведено пуск ракет типу «Калібр» флотом.
В Одесі прогриміли потужні вибухи
17 травня, 21:59
За словами Папуашвілі, Грузія свідомо продовжує свою політику
Голова парламенту Грузії стверджує, що авіасполучення з РФ не порушує жодних санкцій
23 травня, 13:38
За перший тиждень із початку великої війни кількість підписників Зеленського збільшилась на 3,5 млн людей
Найпопулярніший український акаунт у Twitter. Хто веде і що там пишуть Інформаційний фронт
8 травня, 10:20
Unilever продовжує заробляти гроші в росії на милі та їжі
Unilever заробляє гроші в Росії на милі та їжі: як змінився дохід компанії після війни
13 травня, 05:24
Польща викликає посла Росії на розмову
Польща викликає посла Росії на розмову
10 травня, 14:07
Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій
Канада покарала причетних до викрадення дітей з України
19 травня, 17:31
Губернатор Бєлгородщини заявив про обстріл зі ствольної артилерії
На Бєлгородщині потужні вибухи: від прильотів у росіян стрес
27 травня, 12:04
ЗСУ готові до рішучих дій, наслідки підриву дамби: Зеленський зібрав засідання Ставки
ЗСУ готові до рішучих дій, наслідки підриву дамби: Зеленський зібрав засідання Ставки
Вчора, 20:12
Росія намагатиметься приховати успіхи ЗСУ
Окупанти готують масштабні психологічні операції для українців
5 червня, 09:08

Політика

Секретний конклав. Що вирішували головні розвідники світу у Сінгапурі
Секретний конклав. Що вирішували головні розвідники світу у Сінгапурі
Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України
Польські фермери заблокували кордон для вантажівок з України
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
Підрив Каховської ГЕС. Путін хотів ввести в оману Ердогана
Родич Саакашвілі підтвердив наявність у політика дитини від українки
Родич Саакашвілі підтвердив наявність у політика дитини від українки
ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС
ЄС допоможе ліквідувати наслідки руйнування Каховської ГЕС
У Росії чиновниця закидала військкомат коктейлями Молотова
У Росії чиновниця закидала військкомат коктейлями Молотова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
73K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
32K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
24K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
18K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
14K
Що отримує Кремль від підриву Каховської ГЕС?

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту