Європейський економічний тигр. Україна має вчитися в Ірландії

Навіть коли живеш сотні років, можна зробити найкрутіший економічний ривок

Відкрив для себе історію Кельтського Економічного Тигра – Ірландії!

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це приклад економічного дива у зрілій Європі та Україні є чому навчитися:

Ключові факти, тезово:

Кельтський Тигр – це термін, який використовувався для опису Ірландії в період з середини 1990-х до кінця 2000-х років, коли країна зазнала швидкого економічного зростання. Більше двох століть (!!!) Ірландія була однією з найбідніших країн Європи. 1973 року Ірландія була переважно сільськогосподарською економікою з населенням трохи менше 3 мільйонів осіб. Країна значною мірою залежала від торгівлі з Великобританією Однак у 1990-х роках вона продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання. У 1973 році валовий внутрішній продукт (ВВП) країни склав $7,4 млрд. У 2021 році ВВП Ірландії склав $504,2 млрд. Реформи розпочалися у 1987 році, коли було підписано «Програмну угоду» між урядом, роботодавцями та профспілками.

Історик Р.Ф. Фостер стверджує, що причиною зростання економіки були

Будь ласка, читайте текст після реклами

низькі податки (корпоративний податок 12%), що залучило безліч міжнародних компаній, особливо зі сфери високих технологій та фармацевтики.

сприятлива для бізнесу політика регулювання

Молода, технічно підкована робоча сила.

Ірландія зробила великий акцент на освіту та дослідження, що дозволило країні мати одну з найосвіченіших робочих сил у світі.

Вона є унікальною серед країн ЄС, оскільки виділяє до 35% своїх структурних фондів на інвестиції в людські ресурси (!) порівняно із середнім показником близько 25% для інших одержувачів фонду згуртування.

Для багатьох транснаціональних корпорацій рішення про ведення бізнесу в Ірландії стало ще легшим завдяки щедрим стимулам з боку Управління промислового розвитку.

Крім того, членство в Європейському Союзі було корисним, оскільки воно дало країні вигідний доступ до ринків, які раніше були доступні лише через Сполучене Королівство, і влило величезні субсидії та інвестиційний капітал до ірландської економіки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також, Ірландія різко скоротила держвитрати 1987 року:

Витрати на охорону здоров'я були урізані на 6%,

освіта – на 7%,

асигнування на сільське господарство – на 18%,

на дорожнє та житлове будівництво – на 11%,

оборонні витрати – на 7%

Надалі уряд проводив жорстку бюджетну політику, зберігаючи низькі держвитрати.

На 2019 рік в Ірландії залишалися найнижчі державні витрати в ЄС (як частка ВВП)

У період з 1973 по 2018 рік Ірландія отримала понад 40 мільярдів євро із фондів ЄС

Ці гроші були поділені між великими інфраструктурними проектами, соціальними фондами, ініціативами зі створення робочих місць та іншими заходами і послужили зміні ірландської економіки, а в результаті країни в цілому.

Трансфертні платежі від членів Європейського Союзу, таких як Німеччина і Франція, досягали 4% валового національного продукту Ірландії. (ВНП).

Будь ласка, читайте текст після реклами

У 1990-х роках надання субсидій і інвестиційного капіталу ірландськими державними організаціями (такими як IDA Ireland) спонукало відомі компанії, такі як Dell, Intel і Microsoft, обґрунтуватися в Ірландії; ці компанії були залучені до Ірландії через її членство в ЄС, щодо низької заробітної плати, державних субсидій та низьких податкових ставок

У липні 2003 року уряд заснував Науковий фонд Ірландії на законодавчій основі для сприяння освіті висококваліфікованих фахівців, особливо в галузі біотехнологій та інформаційних та комунікаційних технологій, з додатковою метою інвестувати в наукові ініціативи, спрямовані на розширення знань Ірландії

Дані CSO показують, що обсяг ПІІ в Ірландії вперше перевищив 1 трлн євро в 2019 році, збільшившись за рік більш ніж на 70 млрд.

У результаті економіка Ірландії зростала в середньому на 9,4% у період з 1995 по 2000 рік і продовжувала зростати в середньому на 5,9% протягом наступного десятиліття до 2008 року.

Що перевищило як світові показники (3,2 %), а й показники швидкозростаючих азіатських країн (4,3 %).

Безробіття впало з 18% наприкінці 1980-х років до 4,5% до кінця 2007 року, а середня заробітна плата в промисловості зростала одними з найвищих темпів у Європі. Інфляція підскочила до 5% на рік до кінця періоду «Тигра», внаслідок чого ціни в Ірландії піднялися до цін у країнах Північної Європи, хоча ставки заробітної плати приблизно такі самі, як у Великій Британії. Державний борг залишався постійним під час буму, але ставлення ВВП до боргу зросло через різке зростання ВВП.

Нове багатство призвело до великих інвестицій у модернізацію ірландської інфраструктури та міст.

Національний план розвитку привів до поліпшення доріг, і були розроблені нові транспортні послуги, такі як лінії легкорейкового транспорту Луас, тунель Дублінського порту та розширення прміської залізниці Корка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На сьогоднішній день, згідно з останнім переписом населення, чисельність населення становить близько 5,1 млн осіб.

ВВП на душу населення $100 тис, для порівняння, у Великій Британії $46 тис

Які висновки можна зробити для України?

Перший. Навіть коли живеш сотні років, можна зробити найкрутіший економічний ривок. Усі обмеження лише у нашій голові.

Другий. Ключові інструменти (за класикою)

капітал (залучення інвестицій, субсидій ЄС, стимули для бізнесу)

Людський капітал (нова система освіти, інвестиції у розвиток технічних фахівців, які створюють інновації)

технології (залучення технологічних компаній, субсидування R&D, підтримка науки)

При цьому так само:

Скорочення держвитрат

Міграційна політика із залучення талантів

Низькі податки та ефективна податкова система

Доступ на ринки ЄС та активна торгова дипломатія

Що тут унікальне?

Нічого!

Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче... знаходить виправдання (у тому числі в меморандумі з МВФ)

Читайте, робіть висновки, поширюйте і не опускайте руки!