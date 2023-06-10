Головна Думки вголос Анатолій Амєлін
search button user button menu button
Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Європейський економічний тигр. Україна має вчитися в Ірландії

glavcom.ua
Дублін перетворився на технологічну столицю Європи
фото з відкритих джерел

Навіть коли живеш сотні років, можна зробити найкрутіший економічний ривок

Відкрив для себе історію Кельтського Економічного Тигра – Ірландії!

Це приклад економічного дива у зрілій Європі та Україні є чому навчитися:

Ключові факти, тезово:

  1. Кельтський Тигр – це термін, який використовувався для опису Ірландії в період з середини 1990-х до кінця 2000-х років, коли країна зазнала швидкого економічного зростання.
  2. Більше двох століть (!!!) Ірландія була однією з найбідніших країн Європи. 1973 року Ірландія була переважно сільськогосподарською економікою з населенням трохи менше 3 мільйонів осіб. Країна значною мірою залежала від торгівлі з Великобританією
  3. Однак у 1990-х роках вона продемонструвала вражаючі темпи економічного зростання. У 1973 році валовий внутрішній продукт (ВВП) країни склав $7,4 млрд. У 2021 році ВВП Ірландії склав $504,2 млрд.
  4. Реформи розпочалися у 1987 році, коли було підписано «Програмну угоду» між урядом, роботодавцями та профспілками.

Історик Р.Ф. Фостер стверджує, що причиною зростання економіки були

  • низькі податки (корпоративний податок 12%), що залучило безліч міжнародних компаній, особливо зі сфери високих технологій та фармацевтики.
  • сприятлива для бізнесу політика регулювання
  • Молода, технічно підкована робоча сила.

Ірландія зробила великий акцент на освіту та дослідження, що дозволило країні мати одну з найосвіченіших робочих сил у світі.

Вона є унікальною серед країн ЄС, оскільки виділяє до 35% своїх структурних фондів на інвестиції в людські ресурси (!) порівняно із середнім показником близько 25% для інших одержувачів фонду згуртування.

Для багатьох транснаціональних корпорацій рішення про ведення бізнесу в Ірландії стало ще легшим завдяки щедрим стимулам з боку Управління промислового розвитку.

Крім того, членство в Європейському Союзі було корисним, оскільки воно дало країні вигідний доступ до ринків, які раніше були доступні лише через Сполучене Королівство, і влило величезні субсидії та інвестиційний капітал до ірландської економіки.

Також, Ірландія різко скоротила держвитрати 1987 року:

  • Витрати на охорону здоров'я були урізані на 6%,
  • освіта – на 7%,
  • асигнування на сільське господарство – на 18%,
  • на дорожнє та житлове будівництво – на 11%,
  • оборонні витрати – на 7%

Надалі уряд проводив жорстку бюджетну політику, зберігаючи низькі держвитрати.

На 2019 рік в Ірландії залишалися найнижчі державні витрати в ЄС (як частка ВВП)

У період з 1973 по 2018 рік Ірландія отримала понад 40 мільярдів євро із фондів ЄС

Ці гроші були поділені між великими інфраструктурними проектами, соціальними фондами, ініціативами зі створення робочих місць та іншими заходами і послужили зміні ірландської економіки, а в результаті країни в цілому.

Трансфертні платежі від членів Європейського Союзу, таких як Німеччина і Франція, досягали 4% валового національного продукту Ірландії. (ВНП).

У 1990-х роках надання субсидій і інвестиційного капіталу ірландськими державними організаціями (такими як IDA Ireland) спонукало відомі компанії, такі як Dell, Intel і Microsoft, обґрунтуватися в Ірландії; ці компанії були залучені до Ірландії через її членство в ЄС, щодо низької заробітної плати, державних субсидій та низьких податкових ставок

У липні 2003 року уряд заснував Науковий фонд Ірландії на законодавчій основі для сприяння освіті висококваліфікованих фахівців, особливо в галузі біотехнологій та інформаційних та комунікаційних технологій, з додатковою метою інвестувати в наукові ініціативи, спрямовані на розширення знань Ірландії

Дані CSO показують, що обсяг ПІІ в Ірландії вперше перевищив 1 трлн євро в 2019 році, збільшившись за рік більш ніж на 70 млрд.

У результаті економіка Ірландії зростала в середньому на 9,4% у період з 1995 по 2000 рік і продовжувала зростати в середньому на 5,9% протягом наступного десятиліття до 2008 року.

Що перевищило як світові показники (3,2 %), а й показники швидкозростаючих азіатських країн (4,3 %).

Безробіття впало з 18% наприкінці 1980-х років до 4,5% до кінця 2007 року, а середня заробітна плата в промисловості зростала одними з найвищих темпів у Європі. Інфляція підскочила до 5% на рік до кінця періоду «Тигра», внаслідок чого ціни в Ірландії піднялися до цін у країнах Північної Європи, хоча ставки заробітної плати приблизно такі самі, як у Великій Британії. Державний борг залишався постійним під час буму, але ставлення ВВП до боргу зросло через різке зростання ВВП.

Нове багатство призвело до великих інвестицій у модернізацію ірландської інфраструктури та міст.

Національний план розвитку привів до поліпшення доріг, і були розроблені нові транспортні послуги, такі як лінії легкорейкового транспорту Луас, тунель Дублінського порту та розширення прміської залізниці Корка.

На сьогоднішній день, згідно з останнім переписом населення, чисельність населення становить близько 5,1 млн осіб.

ВВП на душу населення $100 тис, для порівняння, у Великій Британії $46 тис

Які висновки можна зробити для України?

Перший. Навіть коли живеш сотні років, можна зробити найкрутіший економічний ривок. Усі обмеження лише у нашій голові.

Другий. Ключові інструменти (за класикою)

  • капітал (залучення інвестицій, субсидій ЄС, стимули для бізнесу)
  • Людський капітал (нова система освіти, інвестиції у розвиток технічних фахівців, які створюють інновації)
  • технології (залучення технологічних компаній, субсидування R&D, підтримка науки)

При цьому так само:

  • Скорочення держвитрат
  • Міграційна політика із залучення талантів
  • Низькі податки та ефективна податкова система
  • Доступ на ринки ЄС та активна торгова дипломатія

Що тут унікальне?

Нічого!

Хто хоче – шукає можливості, хто не хоче... знаходить виправдання (у тому числі в меморандумі з МВФ)

Читайте, робіть висновки, поширюйте і не опускайте руки!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: економіка Європа Ірландія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кредитування домогосподарств у березні скоротилося порівняно з попереднім місяцем на 0,4%
Українці нервують? Що відбувається з нашою економікою
19 травня, 09:10
«Країна, що воює проти тенденцій світового розвитку, приречена на поразку»
Росія відклала свою смерть
3 червня, 06:26
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Підрив Каховської ГЕС: глава Єврокомісії анонсувала допомогу Україні
6 червня, 23:01
Радбез ООН зібрався через підрив Каховської ГЕС
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
7 червня, 07:27
Ексочільник НАТО Андерс Фог Расмуссен
Деякі країни НАТО можуть ввести війська в Україну, але за однієї умови
8 червня, 02:52
через напружену передвиборчу кампанію Ердоган підвищив зарплату державним працівникам
Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців: названа причина
10 травня, 02:05
За словами Петера Сіярто, угорці дуже виграють від співпраці з Китаєм
Глава угорського МЗС Петер Сійярто «став на сторону» Китаю і змушує до цього Європу
26 травня, 08:36
Президент США Джо Байден проводить переговори щодо обмеження боргу зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті
Білий дім і Конгрес досягли попередньої домовленості про запобігання дефолту – ЗМІ
28 травня, 05:04
Мешканці Тайваню можуть залишитись без інтернету, у разі атак зі сторони Китаю
Тайвань може залишитись без інтернету та зв'язку через агресію з боку КНР
30 травня, 14:31

Анатолій Амєлін

Європейський економічний тигр. Україна має вчитися в Ірландії
Європейський економічний тигр. Україна має вчитися в Ірландії
День, коли Москва була повністю спалена
День, коли Москва була повністю спалена
Це війна за десятки трильйонів доларів
Це війна за десятки трильйонів доларів
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
Короткі підсумки G7 для України
Короткі підсумки G7 для України
Економічний успіх Індії як приклад для України
Економічний успіх Індії як приклад для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
16K
Роман Безсмертний: Вступ інших країн у нашу війну – лише питання часу
11K
У Швейцарії жінка молотком розтрощила інсталяцію про Путіна (відео)
9726
Безсмертний пояснив наслідки підриву ГЕС для Путіна
7836
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
7654
Запорізька АЕС. Другого Чорнобиля не буде?

Новини

Нічний терор: Росія випустила по Україні вісім ракет і понад 30 «Шахедів»
Сьогодні, 09:48
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Сьогодні, 07:16
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 06:36
Місцями будуть грози та шквали: прогноз погоди на 10 червня
Сьогодні, 05:49
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту