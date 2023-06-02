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Деякі українці можуть не платити податок за земельні паї та ділянки. Хто отримає пільгу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Деякі українці можуть не платити податок за земельні паї та ділянки. Хто отримає пільгу
Певні категорії власників земельних паїв були звільнені від оплати земельного податку
фото з відкритих джерел

Серед іншого, звільнені від оплати земельного податку ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та господарств, на яких молоді сади, ягідники та виноградники

Частина українців, які є власниками земельних паїв та ділянок, можуть розраховувати на звільнення від сплати земельного податку цього року. Про це пише видання На пенсії. 

Так, згідно з приписами п.п. 283.1.1 та 283.1.5 п. 283.1 ст. 283 Податкового кодексу України визначено, що земельний податок не сплачується на постійній основі, зокрема щодо таких видів земельних ділянок:

  • сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю), та хімічно забруднених з ведення сільського господарства;
  • земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розплідниками багаторічних плодових насаджень;

А це, в свою чергу означає, що власники та користувачі таких земельних ділянок не повинні сплачувати земельного податку.

Слід розуміти, що також не нараховується та не сплачується земельний податок за земельні ділянки державної та комунальної власності, які розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Це визначено Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані російською федерацією наказом Мінреінтеграції №309 від 22.12.2022 року: за 2022 рік – у частині земельних ділянок (часток/паїв), що перебувають у власності або користуванні фізичних осіб; з 01.03.2022 року по 31.12.2022 року – у частині земельних ділянок (часток/паїв), що перебувають у власності або користуванні юридичних осіб та ФОП.

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Теги: податки земля економіка

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