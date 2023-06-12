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Єврокомісія оновила рішення щодо імпорту української агропродукції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Єврокомісія оновила рішення щодо імпорту української агропродукції
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина
фото з відкритих джерел

У найближчий тиждень очікується засідання координаційної платформи, яка буде розв'язувати всі питання з транзитом й з експортом української продукції

Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, скасувавши натомість заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, з посиланням на «Суспільне».

«Ми вважаємо, що Європейська комісія дослухалась до нас 5 червня, коли обмеження були продовжені, вони були продовжені тільки на шість видів продукції й скасовані щодо інших 11 або 12 груп продукції», – сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що на польсько-українському кордоні сьогодні припинено фізичне блокування і Україна зможе транспортувати продукцію через Польщу до інших країн.

Стефанішина зазначила, що в найближчий тиждень очікується засідання координаційної платформи, яка буде розв'язувати всі питання з транзитом й з експортом української продукції та зі скасуванням цих заборон і питанням компенсації збитків.

Вона наголосила, що втрати від заборони імпорту становлять сотні мільйонів євро.

«Це достатньо вже тривалий період часу, враховуючи, що додаткові обмеження, введені до вересня, це сотні мільйонів євро, які втратили наші компанії, додаткові доходи, які ми недоотримали, і, відповідно, наслідки, які спричинили ці незаконні заборони», – сказала Ольга Стефанішина.

Нещодавно Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. 

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Теги: економіка імпорт Україна Ольга Стефанішина

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