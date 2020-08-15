Українські правоохоронці отримали з США засоби захисту від Covid-19



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Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню коронавірусу

Американське посольство передало передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам індивідуальні засоби захисту на суму $250 тисяч

Посольство США в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

«У рамках нашої міжнародної технічної допомоги відділ з правоохоронних питань посольства США передав засоби індивідуального захисту від Covid-19 на суму близько $250 тисяч нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України», - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора. Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 89719

Одужали 47430

Хворіють 40245

Померли 2044

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До відома, у світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.