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    Економіка та фінанси

    Українські правоохоронці отримали з США засоби захисту від Covid-19

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    Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню коронавірусу - Українські правоохоронці отримали з США засоби захисту від Covid-19
    Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню коронавірусу

    Американське посольство передало передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам індивідуальні засоби захисту на суму $250 тисяч

    Посольство США в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам партію засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

    «У рамках нашої міжнародної технічної допомоги відділ з правоохоронних питань посольства США передав засоби індивідуального захисту від Covid-19 на суму близько $250 тисяч нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України», - сказано у повідомленні.

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    Раніше повідомлялося, що Європейський Союз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання, призначене для запобігання поширенню коронавірусу.

    Як повідомлялося, в Україна станом на 15 серпня зафіксовано 1 847 нових випадків коронавірусу, це на 115 випадків більше, ніж учора.  Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2044, за добу - 33 (вчора 19). Одужали 46 797. Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 89 719 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      89719
    • Одужали
      47430
    • Хворіють
      40245
    • Померли
      2044

    До відома, у світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 21 355 685 осіб. При цьому 11 917 803 осіб одужали, 763 367 пацієнтів померли.

    США посольство Україна Facebook коронавірус
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