Український експорт у серпні значно виріс: лідери продажу

Найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами

У серпні 2022 року обсяг українського експорту зріс на 25% і склав 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали $3,36 млрд, що на $411 млн більше, ніж у липні. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивозу українських товарів. У результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн.

Найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами – $1,48 млрд, морські вантажі вартували $995 млн, а залізничні – $788 млн.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали:

соняшникова олія ($443 млн). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн. Україна почала вивозити менше сировини – насіння соняшнику та більше продукції переробки;

кукурудза ($347 млн). Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна;

ріпак ($305 млн). Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю;

пшениця ($213 млн). У серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн;

руда ($172 млн). Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди;

кабельна продукція ($89 млн). Попри скорочення обсягів експорту на 9,8%, ця категорія товарів залишається однією з ключових;

електроенергія ($73 млн). Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат успішної інтеграції української енергетики до ENTSO-E – енергетичної системи Європейського Союзу;

насіння соняшнику ($71 млн). Поступово цей сегмент експорту буде скорочуватися за рахунок зростання переробки;

мʼясо птиці ($67 млн). Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем;

соя ($62 млн). У серпні зростання її експорту склало +30% до 148 тисяч тонн.

Мінекономіки також зазначає, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція: хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.

Нагадаємо, що в липні українські експортери поставили 2,7 млн тонн зернових, що майже втричі перевищує показники квітня.

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що в серпні перевезено майже 10,8 млн тонн вантажів, що на 5% більше показника липня.