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Український експорт у серпні значно виріс: лідери продажу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Український експорт у серпні значно виріс: лідери продажу
Зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси
фото з відкритих джерел

Найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами

У серпні 2022 року обсяг українського експорту зріс на 25% і склав 7,29 млн тонн. У грошовому еквіваленті експортери отримали $3,36 млрд, що на $411 млн більше, ніж у липні. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зростання експорту пов’язане з частковим розблокуванням портів Одеси. Це дало можливість значно наростити обсяги вивозу українських товарів. У результаті перевезення морським транспортом збільшилися на 85% і склали майже 2,9 млн тонн. Залізницею Україна вивезла за кордон понад 3 млн тонн товарів, автомобільним транспортом – 1,36 млн тонн.

Найбільшу виручку експортери отримують від товарів, які експортуються автошляхами – $1,48 млрд, морські вантажі вартували $995 млн, а залізничні – $788 млн.

Лідерами за вартістю експорту в серпні стали:

  • соняшникова олія ($443 млн). Обсяги її експорту зросли на 30% до 366 тис тонн. Україна почала вивозити менше сировини – насіння соняшнику та більше продукції переробки;
  • кукурудза ($347 млн). Експорт її збільшився на 31% до 1,5 млн тонн. Саме цей експортний сегмент найбільше виграв від деблокади портів, з яких вийшли завантажені ще в лютому судна;
  • ріпак ($305 млн). Україна вже експортувала 665 тисяч тонн цієї культури нового врожаю;
  • пшениця ($213 млн). У серпні Україна вивезла в 2,3 рази більше зерна, ніж в липні, обсягом 880 тис тонн;
  • руда ($172 млн). Через окупацію та руйнування південно-східних регіонів обсяги експорту металургійної продукції падають. Зокрема, в серпні експортовано 1,4 млн тонн руди;
  • кабельна продукція ($89 млн). Попри скорочення обсягів експорту на 9,8%, ця категорія товарів залишається однією з ключових;
  • електроенергія ($73 млн). Виручка від електроенергії зросла в 2 рази у порівнянні з липнем. Це результат успішної інтеграції української енергетики до ENTSO-E – енергетичної системи Європейського Союзу;
  • насіння соняшнику ($71 млн). Поступово цей сегмент експорту буде скорочуватися за рахунок зростання переробки;
  • мʼясо птиці ($67 млн). Експорт продукції демонстрував зниження порівняно з липнем;
  • соя ($62 млн). У серпні зростання її експорту склало +30% до 148 тисяч тонн.

Мінекономіки також зазначає, що стабільну висхідну динаміку демонструє кондитерська переробна продукція:  хлібобулочна +19,4%, цукрова +9,1%, шоколад +25%.

Український експорт у серпні значно виріс: лідери продажу фото 1

Нагадаємо, що в липні українські експортери поставили 2,7 млн тонн зернових, що майже втричі перевищує показники квітня. 

Раніше «Укрзалізниця» повідомила, що в серпні перевезено майже 10,8 млн тонн вантажів, що на 5% більше показника липня.

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Теги: Мінекономіки порт зерно Україна експорт

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