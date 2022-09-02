Вантажні перевезення ростуть. «Укрзалізниця» відзвітувала про серпень

На експорт у серпні «Укрзалізницею» перевезено майже 3,5 млн тонн вантажів

«Укрзалізниця» продовжує поступово нарощувати обсяги вантажних перевезень. У серпні, за оперативними даними, перевезено майже 10,8 млн тонн вантажів, що на 5% більше показника липня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«5% росту – це ніби й небагато, та ми боремось за кожну тонну вантажу. Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати експортно-імпортний потенціал залізниці. Будуємо нові ділянки, відкриваємо нові стики з сусідніми країнами, збільшуємо пропускну спроможність західних переходів», – зазначив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Зазначається, що суттєвий ріст спостерігається у перевезенні стратегічного вантажу – зерна (+42%), насамперед завдяки розблокуванню морських портів. Також підросли і нафтопродукти (+3%), і будматеріали (+10%).

«Трохи «просіла» залізна руда (-7%) та чорні метали (-10%), та тут причина зрозуміла: на жаль, продовжується падіння виробництва сталі у світі. А ось зниження перевезення вугілля на 10% мене реально тривожить», – додав Камишін.

Найбільший ріст фіксується в еспортних перевезеннях. На експорт у серпні перевезено майже 3,5 млн тонн вантажів, що на 14,7% більше показника минулого місяця. У внутрішньому сполученні перевезено 6,2 млн тонн вантажів, на імпорт – майже 599 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів.