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З портів України вже експортували понад 1,5 мільйона тонн продовольства

Альона Боженко
glavcom.ua
З портів України вже експортували понад 1,5 мільйона тонн продовольства
23 тисячі тонн української пшениці вже прибули в порт Джибуті
фото ілюстративне

Ще майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен

Вже понад 1,5 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За словами очільника держави, наразі ще майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен. Разом з тим 23 тисячі тонн української пшениці вже прибули в порт Джибуті.

«Хочу сьогодні подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду. Повертаємо також відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен. А загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі», – розповів глава держави.

Нагадаємо, 8 серпня у межах реалізації «зернової ініціативи» з порту «Південний» вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством – балкер Sacura. Воно прямувало до Італії. 

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: експорт зерно Україна

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