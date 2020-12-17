Укравтодор змінив правила ремонту доріг у 2020 році і відзвітував про результати

З 2020 року «Укравтодор» став застосовувати так звану маршрутизацію проектів, коли обраний напрям має ремонтуватися цілком і протягом одного року

Майже 95% українських доріг не знали ремонту протягом більше 30 років. Минулого року вдалося оновити лише 947 км трас державного значення. Якщо такі темпи зберігати, знадобиться років 60, щоб відновити їх всі. А поки ремонтують одну, інша приходить в непридатність, і процес можна починати заново. Про те, як нова команда «Укравтодору» все змінила, розповідають «Факти».

Ще в кінці минулого року, після пілотного ремонту траси Запоріжжя - Маріуполь стало зрозуміло, що при правильному підході дороги можна робити набагато швидше і якісніше. Тоді 130 км цієї траси були відремонтовані за 68 днів – рекорд, який досі не вдалося перевершити. Для порівняння: попередні 70 км цієї ж траси ремонтували протягом трьох років.

Через місяць після здачі цієї дороги Олександр Кубраков переміг в конкурсі на посаду голови «Укравтодору». А на початку грудня 2020 року «Укравтодор» відзвітував про рекордну кількість відремонтованих та побудованих доріг – 3 926 км, або 10% всієї дорожньої мережі державного значення. У світовому рейтингу процвітання Legatum Prosperity Index за якістю доріг Україна піднялася відразу на 20 позицій.





До 2020 року традиційно нарізали дороги на безліч дрібних ділянок і розподіляли їх між підрядниками. Ці ділянки ремонтувалися в різні терміни і виходили різної якості. З 2020 року «Укравтодор» став застосовувати так звану маршрутизацію проектів, коли обраний напрям має ремонтуватися цілком і протягом одного року.

Для участі в тендері на ремонт і будівництво доріг I категорії підрядники повинні мати досвід роботи на подібних об'єктах, техніку, кадри і гарантії фінансового здоров'я. Такий підхід ламав колишні схеми, коли підряди віддавалися «своїм» компаніям.

Також «Укравтодор» вперше поширив практику проходження попередньої експертизи абсолютно на всі проєкти. Якщо в 2018-2019 роках це було потрібно тільки для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, то в 2020 році до них додався і поточний середній ремонт, який складає близько 60% всього обсягу робіт.

Поточний середній ремонт став фактично капітальним – на 81,2% об'єктів поточного середнього ремонту основа була посилена.

У 2020 році був впроваджений незалежний технічний нагляд на 1 500 км доріг, в основному, на об'єктах, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Особливістю роботи перевіряючих компаній з Австрії, Франції, Туреччини та інших країн є те, що вони з'являються на об'єктах будь-якої пори доби і без попередження підрядника.

Як повідомлялося, «Велике будівництво» і будівництво доріг допомогли пом'якшити падіння ВВП до 3,7% (замість ймовірних 11% за підсумками року). Такого висновку дійшли економісти Ukraine Economic Outlook.