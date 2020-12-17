Укравтодор попередив водіїв про тумани у трьох областях

17 грудня місцями сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях

У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях сьогодні зранку тумани

Сьогодні зранку у трьох областях випав сніг, на частині України спостерігаються густі тумани. У четвер також прогнозується ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

«Станом на 6 годину 17 грудня місцями сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях, де за нічний час доби випало до 2 см снігу. У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Луганській області засніжене», - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як зазначається, без опадів, лише у Львівській області – тумани. Покриття тут місцями мокре.

«На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами – снігоочисні роботи. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», - запевнили дорожники.

За повідомленням Укргідрометцентру, 17 грудня хмарно, без опадів. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних та центральних областях вранці місцями туман.

Температура повітря протягом доби -3...+2°С; вдень на Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму +1...+6°С.