  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Укравтодор попередив водіїв про тумани у трьох областях

    • Розсилка
    17 грудня місцями сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях - Укравтодор попередив водіїв про тумани у трьох областях
    17 грудня місцями сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях
    Фото: Главком

    У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях сьогодні зранку тумани

    Сьогодні зранку у трьох областях випав сніг, на частині України спостерігаються густі тумани. У четвер також прогнозується ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    «Станом на 6 годину 17 грудня місцями сніг випадає у Донецькій, Луганській та Черкаській областях, де за нічний час доби випало до 2 см снігу. У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре, у Луганській області засніжене», - вказали дорожники.

    На перевальних ділянках доріг, як зазначається, без опадів, лише у Львівській області – тумани. Покриття тут місцями мокре.

    «На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок тощо, в областях з опадами – снігоочисні роботи. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено», - запевнили дорожники.

    За повідомленням Укргідрометцентру, 17 грудня хмарно, без опадів. На північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних та центральних областях вранці місцями туман.

    Температура повітря протягом доби -3...+2°С; вдень на Закарпатті, на півдні Одещини та в Криму +1...+6°С.

     

    Теги: прогноз погоди дороги атмосферне явище водій Укравтодор повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies