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«Укренерго» дало відповіді на три питання, які хвилюють всіх українців

Надія Клочко
glavcom.ua
«Укренерго» дало відповіді на три питання, які хвилюють всіх українців
Cтабілізаційні відключення електроенергії наразі відбуваються по всій Україні
фото з відкритих джерел

Енергокомпанія дала роз’яснення, для чого українцям відключають світло, де дізнатися графіки відключення електрики та чому важливо добровільно обмежувати споживання електроенергії

Національна енергетична компанія «Укренерго» підготувало відповіді на запитання, які найчастіше ставлять споживачі у зв’язку з контрольованими відключеннями електроенергії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У компанії нагадали, що ракетні удари, які завдає країна-терорист, спрямовані на те, щоб розбалансувати і зруйнувати об’єднану енергосистему України. «Укренерго» зазначає, що обмеження електропостачання застосовуються лише тоді, коли диспетчери бачать, що в певний регіон не можна доставити обсяг електроенергії, відповідний рівню поточного споживання.

Де дізнатися план відключень моєї громади чи моєї вулиці?

«Укренерго» доводить до операторів розподільчих мереж (обленерго) необхідний обсяг і тривалість обмежень. В той же час, як пояснили у компанії, графік – кого, коли, в якому порядку і на скільки відключати – визначає обленерго.

Графіки відключення необхідно шукати на інформаційних майданчиках обленерго вашого регіону. Перелік за посиланням

«Ми бачимо ваші запитання щодо графіків відключень і розуміємо, що до них виникає багато питань. Саме тому НЕК «Укренерго» разом з операторами систем розподілу (обленерго), місцевими органами влади, Міненерго та Офісом президента вже розпочали працювати над тим, щоб допомогти обленерго зробити графіки примусового обмеження споживання більш зрозумілими та передбачуваними для споживачів», – йдеться у повідомленні.

Що відбувається, поки у мене відключили світло?

Як пояснили в «Укренерго» під час відключення електроенергії триває ремонт пошкодженої ракетними обстрілами інфраструктури магістральних мереж.

«Також, можливо, що саме в цей момент через ушкодження певних електростанцій є дефіцит їх потужності в мережі саме вашого регіону. А інші регіони не можуть поділитися потужністю через те, що їх мережі також пошкоджені ракетними ударами та ударами дронів. Саме через це вводяться тимчасові обмеження електропостачання», – пояснюють у компанії.

«Укренерго» наголошує, що відключення електроенергії – це вимушений крок для балансування енергосистеми. Водночас, як зазначається у повідомленні, попри всі складнощі наразі енергосистема України працює стабільно.

«Отже, поки ви перебуваєте тимчасово без світла і струму, в цей час наші енергетики лагодять мережі і відновлюють підстанції в надскладних умовах за будь-якої погоди. Ми робимо все можливе, щоб відновити стабільність постачання. І якби не атаки російських ракет та дронів, ми могли б назвати дату, коли відключення закінчаться. На жаль, у воєнний час ми можемо лише сказати «робимо все, що в наших силах», – зазначається у повідомленні.

Який ефект від добровільного обмеження, до якого закликають енергетики?

«Ощадливе споживання електроенергії може допомогти уникнути примусових відключень. Що менше споживання, то менша ймовірність, що необхідно буде застосувати відключення. Навіть невеликий відсоток економії допомагає енергетикам забезпечувати стале балансування енергосистеми», – зазначають в «Укренерго».

У компанії наголошують, що без свідомої економії відновлення електромереж енергетиками буде більш тривалим.

«Ваша добровільна економія електроенергії дозволяє забезпечити стабільне енергоживлення швидше. Тому економія – це підтримка не тільки для енергетиків, але і підтримка споживачів одне одним. Це спільний внесок в збереження обʼєднаної енергосистеми України. Вона – наш спільний дім. Вимикаючи зайве, ви зберігаєте спільний дім для всіх українців», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Також раніше стало відомо, що обленерго, мери міст, представники обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго, Міненерго працюють над удосконаленням графіка відключення електроенергії.

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Теги: електроенергія Укренерго

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