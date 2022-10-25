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У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією
Критична інфраструктура міста працює вся повністю
фото ілюстративне

В обласному центрі майже всьому населенню повернули електроенергію

У Хмельницькому після ранкової аварії повернули електроенергію 85% споживачів. Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин у Telegram.

«Аварію на високовольтній лінії, яка забезпечує частину міста резервним живленням, усунули! Наразі в місті заживлено понад 85% споживачів. Роботи із заживлення решти споживачів тривають. На жаль, заживити всіх сьогодні дуже складно», – повідомив Симчишин.

Мер міста додав, що «критична інфраструктура працює вся повністю».

«Паралельно за складних умов тривають відновлювальні та ремонтні роботи на основному об’єкті енергопостачання», – зазначив він і додав: «Саме тому, ввечері можливі суттєві перепади напруги і аварійні відключення».

Симчишин закликав споживачів максимально обмежити споживання електроенергії в період з 18:00 до 22:00 і завтра вранці з 7:00 до 10:00.

Нагадаємо, вранці Симчишин повідомив, що значна частина Хмельницької області, зокрема і Хмельницької громади, залишилися без електропостачання через аварійне відключення.

Раніше Зеленський запевнив, що українська електрика замінить Європі енергоресурси з РФ.

Нагадаємо, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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Теги: Хмельницький електроенергія

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