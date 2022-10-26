Відключення електроенергії: влада анонсувала удосконалення графіка

Представник Офісу президента наголосив, що графік відключень електроенергії має стати для споживачів зрозумілішим

Обленерго, мери міст, представники обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго, Міненерго працюють над удосконаленням графіка відключення електроенергії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Представник президентської адміністрації наголосив, що графік відключень електроенергії «має стати для споживачів зрозумілішим» та створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах.

«Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони. Працюємо над цим разом з обленерго, мерами міст, представниками обласних військових адміністрацій, Офісу президента, Укренерго, Міненерго», – зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України.

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.