Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК
фото ілюстративне

Щоб уникнути аварійних відключень енергетики просять громадян дотримуватись правил розумного енергоспоживання

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Зазначається, що аварійні відключення трапляються тому, що при відновленні електропостачання після стабілізаційних відключень всі клієнти відразу вмикають потужні електроприлади. Що спричиняє одночасний значний ріст навантаження та аварії на електромережах. Як наслідок – клієнти повторно лишаються без світла.

«Щоб цього уникнути просимо вас дотримуватись простих правил розумного енергоспоживання», – йдеться в повідомленні.

Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК фото 1

Нагадаємо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критична інфраструктура міста працює вся повністю
У Хмельницькому вдалось стабілізувати ситуацію з електроенергією
Вчора, 17:54
Мешканці окупованих селищ продовжували платити Україні за спожиту електрику
Радник Шмигаля похвалив споживачів електроенергії на окупованій Херсонщині за патріотизм
Вчора, 10:19
Україна може екстрено позичити у ЄС трохи електрики
Україна вимушена імпортувати електроенергію? В уряді пояснили, що треба терміново вирішити
Вчора, 07:58

Події в Україні

Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
Ракетний обстріл Дніпра: загинула вагітна жінка, її чоловік – в реанімації
Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК
Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК
В окупованому Херсоні пролунав вибух
В окупованому Херсоні пролунав вибух
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Окупанти вкрали з Херсона ще один пам'ятник 
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
396K
Путін йде ва-банк. Йому потрібна ще більша війна
40K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
38K
Переговори за участю Папи Римського. Кремль відреагував на пропозицію Макрона
36K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
27K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
26K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Новини

«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
24 жовтня, 07:30

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту