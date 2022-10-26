Чому після включення світла відбуваються аварії на електромережах: роз’яснення ДТЕК

Щоб уникнути аварійних відключень енергетики просять громадян дотримуватись правил розумного енергоспоживання

Багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Зазначається, що аварійні відключення трапляються тому, що при відновленні електропостачання після стабілізаційних відключень всі клієнти відразу вмикають потужні електроприлади. Що спричиняє одночасний значний ріст навантаження та аварії на електромережах. Як наслідок – клієнти повторно лишаються без світла.

«Щоб цього уникнути просимо вас дотримуватись простих правил розумного енергоспоживання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вже кілька днів, за розпорядженням НЕК «Укренерго», на Київщині застосовуються стабілізаційні відключення електроенергії. Внаслідок масованої ракетного атаки російських терористів на Україну 22 жовтня без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.