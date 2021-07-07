Незаконно торгували з країною-агресором. СБУ викрила групу компаній у Дніпрі

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення

Товари українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила групу компаній на незаконних військових поставках до Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, декілька афілійованих підприємств у Дніпрі вигравали тендери від Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби охорони РФ і в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором.

За попередньою інформацією, товари цих українських підприємств використовувались для комплектування військових транспортних засобів та бронетехніки РФ.

Співробітники СБУ встановили, що «схему» організувало керівництво однієї з компанії-виробників запасних частин, якому було відомо, що окремі види продукції за технічними характеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, це свідомо не відображалося у документації на експорт.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення; документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі – РФ; виробниче обладнання; комп’ютерну техніку.

Вилучену продукцію направили на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні.

Раніше на Вінниччині Служба безпеки України знешкодила організовану групу, яка спеціалізувалася на продажі вогнепальної зброї та боєприпасів.

За оперативними даними, клієнтами зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.