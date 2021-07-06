Стала відома причина збою у роботі сайтів держстуктур

Про хакерські атаки не йдеться

Інтернет-сторінки СБУ, НАБУ, ДБР і Офісу Президента знову завантажуються

Після масштабного збою, який увечері 6 липня спіткав сайти українських держструктур, сторінки відновили роботу. Проблеми були з боку інтернет-провайдерів, повідомив РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Наразі технічний збій ліквідували і сайти працюють у звичному режимі. «Технічні фахівці Держспецзв’язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему з частиною веб-ресурсів, в тому числі сайтом президента України», – заявили в службі.

Нагадаємо, сьогодні ввечері раптово перестали працювати сайти низки державних органів України. Проблеми виникли у сайтів Офісу Президента, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро, Служби зовнішньої розвідки, Держслужби спецзвязку та захисту, Державного бюро розслідувань.

До слова, напередодні експерти назвали мобільні додатки, які крадуть пароль до Facebook.

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